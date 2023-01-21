Наполеон без збивання і випічки: дуже простий рецепт смакоти

Інгредієнти на форму 20 см:

печиво листкове - 500 г

молоко - 1 л

яйця - 2 шт.

цукор - 200 г

ванільний цукор - 1 пакетик

крохмаль - 80 г

масло - 100 г

Покрокове приготування

У каструлі з'єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль. Перетріть все добре, щоб не було грудочок. Додавайте молоко у два-три етапи, вмішуючи поступово.

Поставте нагріватися на маленькому вогні. Коли маса почне закипати і загусне, вимкніть плиту. Додайте в гарячий крем масло і добре збийте. Поставте крем охолоджуватися до ледь теплої температури.

На дно форми викладіть печиво з листкового тіста. Щедро змастіть теплим кремом. Чергуйте печиво з кремом, доки не використаєте весь крем і печиво. Залиште трохи печива для крихти. Зверху торт посипте крихтою з печива, щоб прикрасити торт.

Відправте торт мінімум на дві години, краще - на ніч. Наш тортик готовий!