Наполеон без збивання і випічки: дуже простий рецепт смакоти

Випікання Наполеону - це зазвичай трудомісткий процес, який передбачає приготування складного листкового тіста. Але все можна зробити значно простіше.
Рецепт з'явився в YouTube кулінарки Лілії Цвіт.
У каструлі з'єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль. Перетріть все добре, щоб не було грудочок. Додавайте молоко у два-три етапи, вмішуючи поступово.
Поставте нагріватися на маленькому вогні. Коли маса почне закипати і загусне, вимкніть плиту. Додайте в гарячий крем масло і добре збийте. Поставте крем охолоджуватися до ледь теплої температури.
На дно форми викладіть печиво з листкового тіста. Щедро змастіть теплим кремом. Чергуйте печиво з кремом, доки не використаєте весь крем і печиво. Залиште трохи печива для крихти. Зверху торт посипте крихтою з печива, щоб прикрасити торт.
Відправте торт мінімум на дві години, краще - на ніч. Наш тортик готовий!
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