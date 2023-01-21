Наполеон без взбивания и выпечки: очень простой рецепт вкуснятины

Выпекание Наполеона – это обычно трудоемкий процесс, предполагающий приготовление сложного слоеного теста. Но все можно сделать гораздо проще.
Рецепт появился в YouTube кулинарки Лилии Цвит.
В кастрюле соедините яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал. Перетрите все хорошо, чтобы не было комочков. Добавляйте молоко в два-три этапа, вмешивая постепенно.
Поставьте нагреться на маленьком огне. Когда масса начнет закипать и загустеет, выключите плиту. Добавьте в горячий крем масло и хорошо взбейте. Поставьте крем охлаждаться до едва теплой температуры.
На дно формы выложите печенье из слоеного теста. Щедро смажьте теплым кремом. Чередуйте печенье с кремом, пока не используете весь крем и печенье. Оставьте немного печенья для крошки, чтобы украсить торт.
Отправьте торт минимум на два часа, лучше – на ночь. Наш тортик готов!
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