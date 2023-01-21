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Наполеон без взбивания и выпечки: очень простой рецепт вкуснятины

Как приготовить Наполеон без выпечки (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Выпекание Наполеона – это обычно трудоемкий процесс, предполагающий приготовление сложного слоеного теста. Но все можно сделать гораздо проще.

Рецепт появился в YouTube кулинарки Лилии Цвит.

Ингредиенты на форму 20 см:

  • печенье слоеное – 500 г
  • молоко – 1 л
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • крахмал – 80 г
  • масло – 100 г

Пошаговое приготовление

В кастрюле соедините яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал. Перетрите все хорошо, чтобы не было комочков. Добавляйте молоко в два-три этапа, вмешивая постепенно.

Поставьте нагреться на маленьком огне. Когда масса начнет закипать и загустеет, выключите плиту. Добавьте в горячий крем масло и хорошо взбейте. Поставьте крем охлаждаться до едва теплой температуры.

На дно формы выложите печенье из слоеного теста. Щедро смажьте теплым кремом. Чередуйте печенье с кремом, пока не используете весь крем и печенье. Оставьте немного печенья для крошки, чтобы украсить торт.

Отправьте торт минимум на два часа, лучше – на ночь. Наш тортик готов!

Раньше мы писали, как приготовить самый дешевый торт без яиц, молока или сливочного масла.

Кроме того читайте о рецепте вафельного торта Сникерс.

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