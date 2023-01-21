Наполеон без взбивания и выпечки: очень простой рецепт вкуснятины

Ингредиенты на форму 20 см:

печенье слоеное – 500 г

молоко – 1 л

яйца – 2 шт.

сахар – 200 г

ванильный сахар – 1 пакетик

крахмал – 80 г

масло – 100 г

Пошаговое приготовление

В кастрюле соедините яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал. Перетрите все хорошо, чтобы не было комочков. Добавляйте молоко в два-три этапа, вмешивая постепенно.

Поставьте нагреться на маленьком огне. Когда масса начнет закипать и загустеет, выключите плиту. Добавьте в горячий крем масло и хорошо взбейте. Поставьте крем охлаждаться до едва теплой температуры.

На дно формы выложите печенье из слоеного теста. Щедро смажьте теплым кремом. Чередуйте печенье с кремом, пока не используете весь крем и печенье. Оставьте немного печенья для крошки, чтобы украсить торт.

Отправьте торт минимум на два часа, лучше – на ночь. Наш тортик готов!