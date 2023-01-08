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Справжній торт "Снікерс" з магазинних вафельних коржів: швидко і доступно

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Неділя 08 січня 2023 08:30
Справжній торт "Снікерс" з магазинних вафельних коржів: швидко і доступно Торт з вафельних коржів Снікерс (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Торт з вафельних коржів - відмінний варіант десерту, коли у вас обмаль часу та й з фінансами не густо. Щоб бути трохи оригінальніше, ніж вафлі зі згущенкою, пропонуємо приготувати справжній торт "Снікерс".

Рецептом поділилися на каналі YouTube Смаколики Юлі.

Складники

  • 4 вафельні коржі
  • 10 ст. л. молока
  • 8 ст. л. какао
  • 180 г цукрової пудри
  • 180 г вершкового масла + 300 г вершкового масла
  • 500 г вареного згущеного молока
  • 180 г печива (1 пачка)
  • 200-300 г смаженого арахісу

Покрокове приготування

Зробіть шоколадну помадку. Влийте в сотейник молоко, всипте какао, цукрову пудру, перемішайте і додайте вершкове масло. Поставте на невеликий вогонь і перемішуйте до утворення однорідної маси.

Гарячою помадкою змастіть прямокутний вафельний корж і накрийте його другим. Те ж саме зробіть з двома іншими коржами. Покладіть вафлі під прес.

Збийте вершкове масло і поступово додайте варене згущене молоко, збиваючи міксером чи вінчиком. Подрібніть печиво і змішайте з масою, подрібніть підсмажений арахіс, додайте в масу. Наша начинка готова.

Викладіть масу на вафлі і накрийте другою парою. Поставте торт під прес. Спочатку потримайте при кімнатній температурі, а потім покладіть в холодильник.

Раніше ми писали, як приготувати Наполеон за 20 хвилин.

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