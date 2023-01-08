Справжній торт "Снікерс" з магазинних вафельних коржів: швидко і доступно
Торт з вафельних коржів - відмінний варіант десерту, коли у вас обмаль часу та й з фінансами не густо. Щоб бути трохи оригінальніше, ніж вафлі зі згущенкою, пропонуємо приготувати справжній торт "Снікерс".
Рецептом поділилися на каналі YouTube Смаколики Юлі.
Складники
- 4 вафельні коржі
- 10 ст. л. молока
- 8 ст. л. какао
- 180 г цукрової пудри
- 180 г вершкового масла + 300 г вершкового масла
- 500 г вареного згущеного молока
- 180 г печива (1 пачка)
- 200-300 г смаженого арахісу
Покрокове приготування
Зробіть шоколадну помадку. Влийте в сотейник молоко, всипте какао, цукрову пудру, перемішайте і додайте вершкове масло. Поставте на невеликий вогонь і перемішуйте до утворення однорідної маси.
Гарячою помадкою змастіть прямокутний вафельний корж і накрийте його другим. Те ж саме зробіть з двома іншими коржами. Покладіть вафлі під прес.
Збийте вершкове масло і поступово додайте варене згущене молоко, збиваючи міксером чи вінчиком. Подрібніть печиво і змішайте з масою, подрібніть підсмажений арахіс, додайте в масу. Наша начинка готова.
Викладіть масу на вафлі і накрийте другою парою. Поставте торт під прес. Спочатку потримайте при кімнатній температурі, а потім покладіть в холодильник.
Раніше ми писали, як приготувати Наполеон за 20 хвилин.
Крім того читайте, як приготувати торт "Пломбір".