Наполеон без взбивания и выпечки: очень простой рецепт вкуснятины
Выпекание Наполеона – это обычно трудоемкий процесс, предполагающий приготовление сложного слоеного теста. Но все можно сделать гораздо проще.
Рецепт появился в YouTube кулинарки Лилии Цвит.
Ингредиенты на форму 20 см:
- печенье слоеное – 500 г
- молоко – 1 л
- яйца – 2 шт.
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- крахмал – 80 г
- масло – 100 г
Пошаговое приготовление
В кастрюле соедините яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал. Перетрите все хорошо, чтобы не было комочков. Добавляйте молоко в два-три этапа, вмешивая постепенно.
Поставьте нагреться на маленьком огне. Когда масса начнет закипать и загустеет, выключите плиту. Добавьте в горячий крем масло и хорошо взбейте. Поставьте крем охлаждаться до едва теплой температуры.
На дно формы выложите печенье из слоеного теста. Щедро смажьте теплым кремом. Чередуйте печенье с кремом, пока не используете весь крем и печенье. Оставьте немного печенья для крошки, чтобы украсить торт.
Отправьте торт минимум на два часа, лучше – на ночь. Наш тортик готов!
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