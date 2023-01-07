Наполеон за 20 хвилин: розкішний тортик без мороки з тістом

Інгредієнти:

Листкове тісто без дріжджів - 400 г

Яйце - 2 шт.

Цукор - 50 г

Кукурудзяний крохмаль - 40 г

Молоко - 500 г

Ванільний цукор - 10 г

Вершкове масло - 150 г

Згущене молоко - 150 г

Покрокове приготування

Наріжте розморожений пласт листкового тіста на тонкі смужки. Перекладіть на вистелене пергаментом деко і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин. Палички з тіста мають бути повністю сухими.

Змішайте вінчиком яйця, цукор, кукурудзяний крохмаль. Додайте тепле молоко в суміш і змішайте до однорідності.

Нагрівайте крем, постійно помішуючи, щоб не пригоріло і не взялося грудками. Після закипання добре помішуйте протягом 30-60 секунд і зніміть з вогню. Охолодіть до кімнатної температури.

Збийте м'яке масло міксером, додайте ванільний цукор і згущене молоко. Змішайте заварну основу з маслом і згущенкою, збиваючи міксером.

Відкладіть 2-3 палички для посипки. Далі формуйте тортик. Розстеліть харчову плівку і чергуйте крем і палички з тіста, доки не закінчиться весь крем і тісто. Заверніть наш тортик в харчову плівку і покладіть на 8-12 годин в холодильник.

Після цього розгорніть тортик і прикрасьте паличками з тіста, подрібненими і змішаними з цукровою пудрою.