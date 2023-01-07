Наполеон за 20 хвилин: розкішний тортик без мороки з тістом

Торт Наполеон - один з улюблених смаколиків вже багато поколінь поспіль. Але зайва морока з приготуванням часто змушує нас йти за десертом до магазину. Як приготувати тортик вдома швидко і без проблем?
Своїм рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee.
Наріжте розморожений пласт листкового тіста на тонкі смужки. Перекладіть на вистелене пергаментом деко і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин. Палички з тіста мають бути повністю сухими.
Змішайте вінчиком яйця, цукор, кукурудзяний крохмаль. Додайте тепле молоко в суміш і змішайте до однорідності.
Нагрівайте крем, постійно помішуючи, щоб не пригоріло і не взялося грудками. Після закипання добре помішуйте протягом 30-60 секунд і зніміть з вогню. Охолодіть до кімнатної температури.
Збийте м'яке масло міксером, додайте ванільний цукор і згущене молоко. Змішайте заварну основу з маслом і згущенкою, збиваючи міксером.
Відкладіть 2-3 палички для посипки. Далі формуйте тортик. Розстеліть харчову плівку і чергуйте крем і палички з тіста, доки не закінчиться весь крем і тісто. Заверніть наш тортик в харчову плівку і покладіть на 8-12 годин в холодильник.
Після цього розгорніть тортик і прикрасьте паличками з тіста, подрібненими і змішаними з цукровою пудрою.
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