Наполеон за 20 минут: роскошный тортик без возни с тестом

Торт Наполеон – один из любимых вкусняшек уже много поколений подряд. Но лишняя возня с приготовлением часто заставляет нас идти за десертом в магазин. Как приготовить тортик дома быстро и без проблем?
Своим рецептом поделилась кулинарка Alina FooDee.
Нарежьте размороженный пласт слоеного теста на тонкие полоски. Переложите на выстланный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут. Палочки из теста должны быть полностью сухими.
Смешайте венчиком яйца, сахар, кукурузный крахмал. Добавьте теплое молоко в смесь и смешайте до однородности.
Нагревайте крем, постоянно помешивая, чтобы не пригорело и не взялось комками. После закипания хорошо помешивайте в течение 30-60 секунд и снимите с огня. Охладите до комнатной температуры.
Взбейте мягкое масло миксером, добавьте ванильный сахар и сгущенку. Смешайте заварное основание с маслом и сгущенкой, взбивая миксером.
Отложите 2-3 палочки для посыпки. Далее формируйте тортик. Расстелите пищевую пленку и чередуйте крем и палочки из теста, пока не закончится весь крем и тесто. Заверните наш тортик в пищевую пленку и положите на 8-12 часов в холодильник.
После этого разверните тортик и украсьте палочками из теста, измельченными и смешанными с сахарной пудрой.
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