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Наполеон за 20 минут: роскошный тортик без возни с тестом

Быстрый торт Наполеон (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Торт Наполеон – один из любимых вкусняшек уже много поколений подряд. Но лишняя возня с приготовлением часто заставляет нас идти за десертом в магазин. Как приготовить тортик дома быстро и без проблем?

Своим рецептом поделилась кулинарка Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто без дрожжей – 400 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 50 г
  • Кукурузный крахмал – 40 г
  • Молоко – 500 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Сгущенка – 150 г

Пошаговое приготовление

Нарежьте размороженный пласт слоеного теста на тонкие полоски. Переложите на выстланный пергаментом противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут. Палочки из теста должны быть полностью сухими.

Смешайте венчиком яйца, сахар, кукурузный крахмал. Добавьте теплое молоко в смесь и смешайте до однородности.

Нагревайте крем, постоянно помешивая, чтобы не пригорело и не взялось комками. После закипания хорошо помешивайте в течение 30-60 секунд и снимите с огня. Охладите до комнатной температуры.

Взбейте мягкое масло миксером, добавьте ванильный сахар и сгущенку. Смешайте заварное основание с маслом и сгущенкой, взбивая миксером.

Отложите 2-3 палочки для посыпки. Далее формируйте тортик. Расстелите пищевую пленку и чередуйте крем и палочки из теста, пока не закончится весь крем и тесто. Заверните наш тортик в пищевую пленку и положите на 8-12 часов в холодильник.

После этого разверните тортик и украсьте палочками из теста, измельченными и смешанными с сахарной пудрой.

Раньше мы писали, на какие праздники нужно готовить богатую, щедрую и голодную кутью.

Кроме того, читайте, как приготовить торт "Пломбир".

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