Эти напитки способствуют накоплению жира на животе: откажитесь от них, и увидите результат

Что показало исследование

Висцеральный жир, который включает хранения липидов в средней части тела, несет в себе несколько рисков для здоровья. Он не только покрывает внутренние органы, но и выделяет токсические химические вещества в кровоток, которые вызывают вялотекущее воспаление.

Как известно, есть большое количество биологических факторов и факторов окружающей среды, которые способствуют избыточному весу.

Ученые говорят, что пиво и спиртные напитки чаще всего приводят к увеличению веса в области живота.

Во время исследования ученые собрали данные людей, в которых сообщалось о демографических факторах, алкоголе и образе жизни взрослых в возрасте от 40 до 79 лет в Великобритании.

От каких напитков стоит отказаться

Команда определила пиво, спиртные и сладкие алкогольные напитки вредными.

Это связано с тем, что продукты с высоким содержанием простых сахаров обычно также содержат больше калорий, автоматически откладываются в виде лишнего жира в организме. Поэтому сладкие напитки быстро приводят к увеличению веса.

"В целом потребление алкоголя связано с увеличением талии, потому что когда вы пьете алкоголь, печень сжигает алкоголь вместо жира", - сказал Майкл Дженсен, эксперт по эндокринологии и исследователь ожирения из клиники Майо.

Стоит отметить, что магазинный сок и газировку можно и нужно заменять на другие, более полезные напитки.

Свежевыжатый сок всегда окажется полезнее. Однако им тоже не стоит увлекаться, ведь фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка. Желательно разбавлять свежевыжатый фруктовый сок водой или соком из овощей. Для придания напитку яркого вкуса можно добавить немного лимона, минеральной воды или молотого имбиря.