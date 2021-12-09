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Такие напитки день за днем разрушают наш мозг. И алкоголь тут ни при чем

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 10:30
Такие напитки день за днем разрушают наш мозг. И алкоголь тут ни при чем Фото: Ученые назвали напитки, что разрушают мозг (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые рассказали, какие напитки способны день за днем могут разрушать наш мозг. Эксперты пришли к выводу, что их частое употребление (более двух раз в день) может состарить мозг на целых одиннадцать лет.

Об этом пишет FyneFettle.

Речь идет о сахаросодержащих напитках - всяких лимонадах, газировках и так далее.

Так, в одном из исследований, проведенном Медицинской школой Бостонского университета, были изучены данные 4200 человек, которые периодически проходили тесты на когнитивные способности и память.

Участников попросили предоставить информацию о потреблении сладких напитков. Выяснилось, что такие напитки приводят к проблемам с памятью.

1-2 сладких напитка в день и более 2 сладких напитков в день было связано с 5,8 и 11 годами старения мозга соответственно.

Исследователи отметили ухудшение памяти и уменьшение объема мозга у участников, которые употребляли сахаросодержащие напитки, по сравнению с теми, кто этого не делал.

При этом напитки с сахарозаменителями - не альтернатива.

"Похоже, замена сахара искусственными подсластителями, не помогает", - заявил Судха Сешадри, профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета.

Автор исследования Мэтью Пейс объяснил, что сладкие напитки использовались как способ изучения общего потребления сахара - продукта, признанного очень вредным.

"Трудно измерить общее потребление сахара в рационе, поэтому мы использовали сахарные напитки в качестве альтернативы", - отметил ученый.

Отметим, что некоторые ученые к таким напиткам относят также энергетики, кофе и даже квас и соки.

Ранее эксперты также выяснили, какие напитки нельзя пить после 40 лет.

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