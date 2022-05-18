Ці напої сприяють накопиченню жиру на животі: відмовтеся від них, і побачите результат

Що показало дослідження

Вісцеральний жир, який включає зберігання ліпідів в середній частині тіла, несе в собі кілька ризиків для здоров’я. Він не тільки покриває внутрішні органи, а й виділяє токсичні хімічні речовини в кровотік, які викликають уповільнене запалення.

Як відомо, є велика кількість біологічних факторів та факторів навколишнього середовища, які сприяють надмірній вазі.

Вчені кажуть, що пиво та спиртні напої найчастіше призводять до збільшення ваги в області живота.

Під час дослідження вчені зібрали дані людей, в якій повідомлялося про демографічні фактори, алкоголь та спосіб життя дорослих у віці від 40 до 79 років у Великій Британії.

Від яких напоїв варто відмовитися

Команда визначила пиво, спиртні та солодкі алкогольні напої шкідливими.

Це пов’язано з тим, що продукти з високим вмістом простих цукрів зазвичай також містять більше калорій, які автоматично відкладаються у вигляді зайвого жиру в організмі. Тому солодкі напої швидко призводять до збільшення ваги.

"Загалом споживання алкоголю пов’язане зі збільшенням талії, тому що коли ви п’єте алкоголь, печінка спалює алкоголь замість жиру", - сказав Майкл Дженсен, експерт з ендокринології та дослідник ожиріння з клініки Майо.

Варто зазначити, що магазинний сік і газовану воду можна і потрібно замінювати на інші, більш корисні напої.

Свіжовичавлений сік завжди виявиться кориснішим. Однак їм теж не варто захоплюватися, адже фруктові кислоти подразнюють слизову шлунка.. Бажано розбавляти свіжовичавлений фруктовий сік водою або соком з овочів. Для додання напою яскравого смаку можна додати трохи лимона, мінеральної води або меленого імбиру.