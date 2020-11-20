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Эти напитки снижают аппетит: пейте их хоть целый день!

Автор: Светлана Мащенко

Диетологи рассказали про чудодейственные напитки, которые помогают похудению

Специалисты по питанию назвали топ напитков, которые способствуют снижению аппетита и, как следствие, помогают похудеть. Диетологи рассказали, как без особых усилий и строгих диет научится контролировать свой аппетит.

В этом могут помочь чудо-напитки, которые можно пить хоть целый день, пишет today.ua.

Диетологи напоминают, как важно наладить водный баланс. Ведь часто нам кажется, что мы голодны, но на самом деле мы испытываем жажду. А если в простую воду добавить немного вкусных ингредиентов, будет гораздо интереснее сидеть на диете.

Если вам хочется кушать, но время обеда еще не настало, выдавите в чашку немного грейпфрутового сока, помните туда веточку розмарина и залейте это все водой. Этот напиток освежит, пополнит витаминный запас и позволит дождаться трапезы.

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Замените булку на полдник измельченными в блендере ягодами (можно оттаявших из морозилки), добавьте сок апельсина и разбавьте водой.

Вкусный, полезный и сытный напиток можно сделать из измельченной клубники с добавлением базилика. После него появляется чувство, будто плотно пообедал.

Также можно приготовить фруктово-овощной напиток из измельченных в блендере стебля сельдерей, мякоти апельсина, ягод клубники с добавлением воды.

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