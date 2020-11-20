Эти напитки снижают аппетит: пейте их хоть целый день!

Специалисты по питанию назвали топ напитков, которые способствуют снижению аппетита и, как следствие, помогают похудеть. Диетологи рассказали, как без особых усилий и строгих диет научится контролировать свой аппетит.

В этом могут помочь чудо-напитки, которые можно пить хоть целый день, пишет today.ua.

Диетологи напоминают, как важно наладить водный баланс. Ведь часто нам кажется, что мы голодны, но на самом деле мы испытываем жажду. А если в простую воду добавить немного вкусных ингредиентов, будет гораздо интереснее сидеть на диете.

Если вам хочется кушать, но время обеда еще не настало, выдавите в чашку немного грейпфрутового сока, помните туда веточку розмарина и залейте это все водой. Этот напиток освежит, пополнит витаминный запас и позволит дождаться трапезы.

Замените булку на полдник измельченными в блендере ягодами (можно оттаявших из морозилки), добавьте сок апельсина и разбавьте водой.

Вкусный, полезный и сытный напиток можно сделать из измельченной клубники с добавлением базилика. После него появляется чувство, будто плотно пообедал.

Также можно приготовить фруктово-овощной напиток из измельченных в блендере стебля сельдерей, мякоти апельсина, ягод клубники с добавлением воды.

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