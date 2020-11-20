Ці напої знижують апетит: пийте їх хоч цілий день!

Фахівці з харчування назвали топ напоїв, які сприяють зниженню апетиту і, як наслідок, допомагають схуднути. Дієтологи розповіли, як без особливих зусиль і строгих дієт навчиться контролювати свій апетит.

У цьому можуть допомогти диво-напої, які можна пити хоч цілий день, пише today.ua.

Дієтологи нагадують, як важливо налагодити водний баланс. Адже часто нам здається, що ми голодні, але насправді ми відчуваємо спрагу. А якщо в просту воду додати трохи смачних інгредієнтів, буде набагато цікавіше сидіти на дієті.

Якщо вам хочеться їсти, але час обіду ще не настав, вичавіть в чашку трохи грейпфрутового соку, пам'ятайте туди гілочку розмарину і залийте це все водою. Цей напій освіжить, поповнить вітамінний запас і дозволить дочекатися трапези.

Замініть булку на полуденок подрібненими в блендері ягодами (можна з морозилки), додайте сік апельсина і розбавте водою.

Смачний, корисний і ситний напій можна зробити з подрібненої полуниці з додаванням базиліка. Після нього з'являється відчуття, ніби щільно пообідав.

Також можна приготувати фруктово-овочевий напій з подрібнених в блендері стебла селери, м'якоті апельсина, ягід полуниці з додаванням води.

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