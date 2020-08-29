Эти напитки категорически нельзя употреблять беременным женщинам: будьте осторожны

Беременным женщинам категорически нельзя пить кофе и чай, так как это может привести к преждевременным родам или к проблемам веса у новорожденных детей.

Ученые из Университетского колледжа в Дублине провели масштабное исследование и выяснили, что неприятные последствия у беременных женщин могут наблюдаться даже в том случае, если они употребляют минимальные дозы кофеина в сутки. Доза в 200 мг, которая равняется двум чашкам кофе или трем чашкам чая, способна вызвать серьезные проблемы в работе плаценты и это приводит к медленному росту ребенка в утробе матери. Об этом сообщается на портале Zdorovia.com.

Специалисты проанализировали более тысячи медицинских карт женщин, которые употребляли напитки с кофеином. Почти половина таких женщин во время беременности регулярно пила чай, а около 38% - кофе.

Результаты показали, что на каждые 100 мг кофеина (это приблизительно половина чашки) во время первого триместра беременности, ребенок в утробе матери терял вес в среднем на 700 грамм при рождении. Также менялись параметры окружности головы. Женщины, которые употребляли больше кофеина, чаще рожали детей с недостаточным весом, чем те, которые отказывались от таких напитков.

"Мы рекомендуем беременным женщинам и женщинам, которые планируют беременность, ограничить потребление кофе и чая. Высокое употребление кофеина может привести к ограничению кровотока в плаценте, что в последствии может повлиять на рост плода. Кроме того, кофеин способен легко проникать через плаценту и в дальнейшем начать накапливаться в тканях плода", - заявил доктор Лин-Вей Чен.

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