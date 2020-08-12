Что делать с бессонницей: ученые назвали напитки, которые помогут быстро уснуть

Бессонницу можно побороть с помощью некоторых напитков (фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали, какие напитки помогут уснуть

Все знают, что перед сном следует избегать кофе и шоколада, так как они содержат кофеин и могут не дать вам уснуть ночью. Но есть напитки, которые наоборот оказывают успокаивающее действие на организм и помогают уснуть.

Еда и напитки, содержащие определенные минералы, лечебные травы и триптофан - аминопропионовая кислота, - могут помочь вашему организму вырабатывать серотонин и мелатонин. Это важные гормоны в регулировании сна. Об этом рассказал специалист по сну доктор Мэтью Шмитт в интервью CNN.

Также стоит помнить о двух общих правилах для хорошего сна:

Прекратите есть и пить по крайней мере за два часа до сна, чтобы избежать походов в туалет и изжоги в течение ночи;

Избегайте кофеина после 14:00 и вечерний алкоголь.

Вот несколько успокаивающих и ароматных чаев и других напитков, которые помогут вам расслабиться и уснуть

Ромашковый чай

Ромашковый чай - успокаивающее и снотворное средство, традиционно используемое в разных частях Ирана. Исследование 2017 года показало, что экстракт ромашки улучшает качество сна пожилых людей и их повседневную активность.

Чай Ашваганда

Ашваганда, почитаемое растение индийской альтернативной аюрведической медицины, традиционно использовалось для успокоения нервов. Ашваганда поможет организму успокоиться и подготовиться ко сну, а также улучшит общее качество сна.

Чай из корня валерианы

Валериана родом из Европы и Азии, это растение, используется для лечения бессонницы, беспокойства, депрессии и симптомов менопаузы.

Теплое и "золотое" молоко

Благодаря триптофану, кальцию и магнию, содержащимся в молочных продуктах, употребление теплого молока перед сном может помочь вам лучше спать. При этом теплое состояние делает напиток более успокаивающим и легким для переваривания.

"Золотое" молоко - это традиционный индийский напиток с молоком, корицей, имбирем и куркумой, а куркума богата компонентом куркумином. Куркумин в свою очередь обладает противовоспалительным действием и может лечить симптомы тревоги и депрессии, которые могут мешать сну.

Чай из мелиссы

Мелисса, трава с ароматом лимона, происходящая из того же семейства, что и мята, традиционно использовалась для улучшения настроения, а также для придания аромата мясу, морепродуктам и выпечке.

Она может помочь уменьшить симптомы бессонницы. Исследование 2011 года показало, что симптомы бессонницы у участников уменьшились на 42% после того, как они получали экстракт мелиссы ежедневно в течение 15 дней.

Чай из пассифлоры

Чай из пассифлоры, сваренный из сушеных листьев, цветов и стеблей растения пассифлора, используется для улучшения качества сна и снятия беспокойства.

Исследование 2013 года показало, что чай из пассифлоры в сочетании с валерианой был так же эффективен, как и Амбиен, распространенное лекарство от бессонницы.

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