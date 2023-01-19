"Написала заяву": Оля Цибульська терміново звернулась до поліції

Відома українська співачка Оля Цибульська була змушена звернутись до поліції та написати заяву. Все через автомобіль, який чотири роки тому викрадали.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, після викрадення через два тижня машину знайшли. Однак, виконавицю досі зупиняються поліцейські, адже її авто просто не зняли з розшуку.
"Я досі знайомлюся з усіма поліцейськими, бо машину не зняли з розшуку", - поділилася Оля.
Тому Цибульська через чотири роки після викрадення авто знову звернулася до поліції. Та цього разу виконавиця написала заяву, щоб авто просто зняли з розшуку і її припинили зупиняти на дорозі поліцейські.
"Я була в поліції, написала заяву, щоб мою машину припинили шукати. Я сподіваюся, що на цьому мої зупинки на дорозі з мигалками закінчено", - сказала зірка.
Додамо, що у Києві в 2019 року в Олі Цибульської вкрали авто. За декілька тижнів поліційна знайшла авто.
Нещодавно Цибульська розповідала про неадекватну продавчиню, яка змушувала її говорити російською мовою.
Також співачка вперше за 20 років показала обличчя свого чоловіка.