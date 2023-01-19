"Написала заявление": Оля Цибульская срочно обратилась в полицию

Почему певица написала заявление

В частности, после угона через две недели машину нашли. Однако исполнительницу до сих пор останавливаются полицейские, ведь ее авто просто не сняли с розыска.

У Оли Цибульской угоняли авто (фото: скрин)

"Я до сих пор знакомлюсь со всеми полицейскими, потому что машину не сняли с розыска", - поделилась Оля.

Поэтому Цибульская спустя четыре года после угона авто вновь обратилась в полицию. Но на этот раз исполнительница написала заявление, чтобы автомобиль просто сняли с розыска и ее прекратили останавливать на дороге полицейские.

"Я была в полиции, написала заявление, чтобы мою машину прекратили искать. Я надеюсь, что на этом мои остановки на дороге с мигалками окончены", - сказала звезда.

Оля Цибульская написала заявление, чтобы ее авто снять с розыска (фото: скрин)

Добавим, что в Киеве в 2019 году у Оли Цыбульской угнали авто. Через несколько недель полицейская нашла авто.