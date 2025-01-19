Що одягне Меланія Трамп на інавгурацію чоловіка: прогнози модних експертів

Вже у понеділок, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Його дружина Меланія, відома своїм бездоганним почуттям стилю та елегантністю, ймовірно, знову приверне увагу модного світу під час під час церемонії. Модні експерти передбачають, що колишня перша леді обере образ, який водночас підкреслить її індивідуальність і відданість традиціям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання USA Today .

Майбутня перша леді завжди привертала увагу своїм стильним гардеробом, і друга інавгурація її чоловіка, ймовірно, не стане винятком.

Колишня фотомодель зі Словенії неодноразово захоплювала публіку своїми вишуканими модними образами, як до, так і після свого дебюту в Східному крилі у 2017 році.

Меланія одного разу відвідала центр утримання мігрантів у піджаку вартістю 39 доларів із провокаційним написом: "Мені справді байдуже, а вам?". Водночас у її гардеробі є пальто за 51 000 доларів і безцінна бальна сукня, яку вона одягнула на інавгураційний бал.

Дональд Трамп з дружиною Меланією (скріншот)

Після того, як Меланія покинула Білий дім у 2021 році, її появи стали рідкістю, і очікується, що ця тенденція збережеться навіть після її повернення в понеділок.

"Люди не чують про неї, але вони бачать її та сприймають її невербальні сигнали", - зазначила відома експертка зі стилю Лорен А. Ротман.

За її словами, стиль Меланії стає основним засобом комунікації. Під час такої визначної події, як інавгурація, яка трапляється раз на століття, вона має демонструвати впевненість і патріотизм.

Ротман, яка понад 20 років займається стилізацією гостей інавгурацій і високопрофільних клієнтів, вважає, що дружина 47-го президента США може використати цей момент, щоб переосмислити свій публічний образ.

Меланія Трамп (фото: twitter.com/FLOTUS)

Це може включати більш повсякденні, але водночас елегантні образи, які підкреслюють її роль турботливої матері, зосередженої на навчанні сина в коледжі та захисті його приватного життя, замість традиційних костюмів зі спідницею.

Очікується, що вбрання майбутньої першої леді буде ефектним та можливо навіть символічним "американським моментом", подібним до її образу 2017 року, з яскравими кольорами та відповідним для холодної погоди у Вашингтоні.

Дональд Трамп з дружиною Меланією (скріншот)

Вона не прагне бути лише манекенницею, а скоріше продовжить жити своїм власним життям, яке передбачає, що вона не буде постійно перебувати в Білому домі.