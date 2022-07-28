"Нанотехнологии": в "ДНР" привязывают коптеры к удочкам, чтобы не потерять (видео)

В частности, боевики привязывают коптеры к удочкам, боясь "глушилок" украинских защитников.

Украинская армия так сильно защищает свою землю, что российские оккупанты начали использовать такие "нанотехнологии".

"Это своего рода ноу-хау. Противник создает помехи в частотах управления квадрокоптером. Мы в результате теряем "птички". Дорого и нерационально. Удочки достаточно эффективно этому противостоит. Как тебе такое, Илон Маск?", - написал пропагандист.

По словам корреспондента, который снимал боевиков, китайские коптеры - редкость в армии "ДНР".