В Турции поляки начали избивать российских туристов: персонал просто наблюдает (фото)
В Турции польские туристы начали бить россиян, а персонал гостиницы просто наблюдает и даже не вступает на защиту "пострадавших".
Об этом пишут росСМИ со ссылкой на Telegram-канал Рыбарь.
Владельцы отеля поддержали поляков
Известно, что инцидент случился 13 июля на курорте Алания, в отеле Quattro Beach.
РосСМИ жалуются, что владельцы отеля оказались не только бессильны, но еще и приняли сторону поляков.
"Некоторые отельеры в Турции не просто нарушают все законы гостеприимства - они прямо допускают преступления против туристов, в первую очередь из России, на своих курортах", - жалуются россияне.
"Жертвами" стали молодые супруги
Сообщается, что группа из четырех поляков днем напала на молодого человека прямо в ресторане.
Сотрудники охраны отеля и обслуживающий персонал молча наблюдали за происходящим и не вмешивались, несмотря на крики и просьбы его жены. Она же пыталась разнять драку сама.
Фото: Тelegram-канал Рыбарь
Якобы поляки стали "инициаторами общения с парой", но после дружеского общения на общие темы начали выяснять у россиян "их отношение к российской спецоперации в Украине".
При этом россияне не хотели говорить на политические темы. А один из польских туристов "начал приставать к девушке, вынудив ее супруга вмешаться и потребовать прекратить подобное поведение". После чего началась драка.
Избитому туристу в полиции устроили допрос
Известно, что полицию вызвал не персонал отеля, а другие туристы. Но поляки к приезду правоохранителей успели удалиться.
Избитому же туристу не оказали медицинскую помощь. Вместо этого его отвезли в ближайший участок, где посадили в камеру и вынуждали сознаться в том, что он сознательно спровоцировал агрессию в свой адрес, оскорбив постоянных гостей.
Позвонить ему не дали, а утром, когда он добрался до гостиницы, медпомощь ему оказал не гостиничный врач, а... жена.
Позже россиян попросили написать отказ от любых претензий к отелю.
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