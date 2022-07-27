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В Турции озабоченный россиянин прицепился к украинкам и был жестко наказан (видео)

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 15:42
В Турции озабоченный россиянин прицепился к украинкам и был жестко наказан (видео) В Турции "выселили" из гостиницы россиянина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Турции у туристок из Украины возник конфликт с россиянином из Брянска. В частности, тот прицепился к девушкам через украинский язык и требовал, чтобы они говорили по-русски.

Видео конфликта опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".

По словам очевидцев, нетрезвый турист из Брянска приставал к девушкам, которые приехали из Харькова в Турцию на отдых.

В лифте мужчина спрашивал девушек откуда они и когда приехали.

"Мы ему ответили, что из Украины и ушли. Говорили мы исключительно на украинском. Через час он подошел к нам и начал придираться "почему мы не говорим по-русски", мы его попросили отойти и не трогать нас", - говорится в сообщении.

Однако, россиянин начал вызывающе себя вести, поэтому украинки отправила его "в направлении российского корабля".

"Дальше он начал агрессивно повторять, что мы "говорим по-х*хлятски" и начал оскорблять", - рассказывают девушки.

В конце концов украинки не выдержали неадекватного россиянина и обратились к администрации отеля, гидам и вызвали полицию.

В результате все вместе они приняли коллективное решение - выселить россиянина из отеля.

"С жандармами составили форму о насильственном обращении к женщинам, что может сыграть роль запрета въезда в Турцию в будущем. Следует отметить, что администрация отеля и правоохранительные органы совершенно поддержали нас. Слава Украине", - добавили украинки.

Ранее мы сообщали, что в Польше водитель высадил наглую россиянку из автомобиля.

Также мы писали, что украинка опозорила россиянина на турецком пляже.

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