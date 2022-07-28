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"Нанотехнології": у "ДНР" прив'язують коптери до вудочок, щоб не загубити (відео)

У "ДНР" вудочки прив'язують до дронів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Поки ЗСУ отримують надсучасні "Байрактари", куплені за добровільні пожертви громадян України та Європи, та дрони різних модифікацій, у "ДНР" китайські коптери вважаються дорогими.

Про це у своєму Telegram заявив російський пропагандист Володимир Сольовйов.

Зокрема, бойовики прив'язують коптери до вудочок, боячись "глушилок" українських захисників.

Українська армія так могутньо боронить свою землю, що російські окупанти почали використовувати такі "нанотехнології".

"Це свого роду ноу-хау. Противник створює перешкоди в частотах керування квадрокоптером. Ми в результаті втрачаємо "пташки". Дорого та нераціонально. Вудочки досить ефективно цьому протистоїть. Як тобі таке, Ілон Маск?", - написав пропагандист.

За словами кореспондента, який знімав бойовиків, китайські коптери - рідкість в армії "ДНР".

Раніше ми повідомляли, що у Туреччині росіянин-збоченець причепився до українок і був жорстко покараний.

Також на відпочинку у Туреччині поляки почали бити російських туристів.

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