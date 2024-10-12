Домашня намазка з сала та зелені: рецепт смакоти на зиму

Оригінальний паштет з сала, який поєднує цей продукт з часником, стає популярною заміною м'яса з жиром для бутербродів і легких закусок. Особливо смачною намазку з сала робить зелень та паприка.

Про те, як приготувати намазку з сала та зелені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для намазки з сала та зелені

Для того, щоб приготувати паштет з сала та зелені, потрібні такі продукти:

сало - 1 кг;

сіль - 2 ч. л.;

кріп - 50 г;

часник - 8-9 зубчиків;

копчена паприка - 2 ч. л.

Як готувати намазку з сала та зелені

Насамперед з сала потрібно зрізати шкірку. Після цього сало потрібно нарізати на невеликі шматочки та пропустити через м'ясорубку.

Як зробити паштет з сала (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Потім потрібно почистити часник і також пропустити його через м'ясорубку. Або ж можна розчавити часник за допомогою часникочавилки.

Змішайте часник з фаршем з сала, обов'язково додавши сіль. Готову суміш потрібно розділити на три частини - в одну додаватиметься паприка, в другу зелень, а третя буде нейтральною за смаком.

Для цього кріп треба помити, обсушити та подрібнити ножем. До кропу можна додати петрушку або трохи базиліку.

Копчену паприку можна замінити на куркуму або паприку звичайну. Змішайте одну частину перемеленого сала з паприкою, а іншу - з подрібненою зеленню.

З трьох видів намазки потрібно сформувати невеликі рулети, щоб їх було зручно зберігати та використовувати. Для цього на харчову плівку потрібно викласти шар сала з зеленню, площею як пачка масла та завтовшки в 1,5-2 см.

Наступним шаром потрібно викласти паштет з сала нейтрального смаку. Останнім шаром буде сало з паприкою. Так смак буде гармонійним.

Як зробити намазку з сала з паприкою та зеленню (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Утворений рулет потрібно загорнути в харчову плівку та покласти в холодильник на ніч, щоб намазка тримала форму. Щоб нарізати намазку з сала шматочками, паштет рекомендують покласти в морозилку на декілька хвилин перед використанням.

Готова намазка доволі довго зберігається в морозильній камері, якщо вона герметично загорнута в поліетиленову плівку.