"Немає поняття, що таке інклюзія". Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото)

У січні 2023 року військовий Мирослав Откович розповів про жахливі умови проходження військово-лікарської комісії у Львові. Тоді громадськість обурило таке ставлення до захисників, і в медичному закладі розпочалися зміни.

Ми зв'язалися з Мирославом, щоб дізнатися подробиці. Як вдалося реформувати лікарню - читайте нижче в матеріалі Styler.

Якою була лікарня у Львові

У січні Мирослав розповідав про те, що поранені бійці стоять у кількагодинних чергах, щоб отримати довідки. При тому, що поліклініка відчиняється о 9 ранку, вже о 7:30 стоять черги.

"Пів на дев'яту в списках в реєстратуру вже був шістдесятим, у черзі до хірурга - тринадцятим. Електронної черги не існує. Усе на листочку в клітинку. А для того, щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК, моє прізвище опинилось під номером 502!!!" - писав Откович.

Він також показав вбиральню з побитими стінами, брудом на плитці та повною антисанітарією.

Санітарні умови у військовому шпиталі (фото: facebook.com/Otkovych)

Уже в лютому в лікарні почалися зміни. У коментарі Styler Мирослав розповів, що будівельники повністю реконструювали хол, зробили більш відкритий простір, на всіх поверхах встановили кулери з питною водою, запрацював безкоштовний ксерокс

Знову функціонує ліфт - його підключили до генератора, щоб у випадку відключень він продовжував роботу.

Крім того, до роботи приступають художники, щоб розмалювати стіни. Це важливо для естетичного сприйняття.

Вбиральня в лікарні для військових після ремонту (фото: facebook.com/Otkovych)

Разом із тим наш співрозмовник наголошує, що ці зміни є точковими. Набагато важливіше, аби вони стали глобальними. Зокрема, запустити електронний документообіг, щоб військові могли не витрачати час на черги та оббивання порогів.

Додамо, що нещодавно в Україні запрацював електронний документообіг. Тепер можна надсилати й отримувати в електронній формі такі документи:

іменні списки військових, які перебувають на лікуванні в медзакладах

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК

довідки про обставини травми

виписки з медкарти амбулаторного та стаціонарного хворого

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров'я

витяги з наказів військової частини

Яка ситуація зараз

Питання інклюзивності наразі стоїть досить гостро, адже військові часто повертаються з фронту з важкими пораненнями, без кінцівок. Саме тому необхідно облаштовувати навколишній простір так, щоб він був для них комфортним.

"Відсутність інклюзивності простору в медичних закладах, коли ні туалети, ні коридори, ні кабінети не розраховані на те, що туди потрапляє людина, в якої немає руки, ноги, яка має особливі потреби", - ділиться військовий.

Він розповідає, що волонтери не врахували придбання інклюзивного дзеркала, за допомогою якого людина на інвалідному візку також зможе бачити себе в ньому. Для керівництва лікарні залишили рахунок на його придбання, проте з цим виникло непорозуміння.

"Вони не розуміють, чому це дзеркало коштує 9 000 гривень. "Та ми тут в Епіцентрі купимо". Немає поняття, що таке інклюзія. А технології ж пішли далі. Технології ж дають можливість адаптовувати середовище під людину. Це такі нюанси, хвороба росту", - розповідає Мирослав.

Наразі ситуація значно покращилася. За словами чоловіка, після розголосу в лікарні змінили керівництво, і вони в постійному контакті з волонтерами.

Тепер у лікарні завершили один блок санвузла. Інший пообіцяла зробити сама поліклініка, матеріали для ремонту вже є. Попри те, що ремонтні роботи ще не почали, Откович висловлює сподівання, що обіцянку дотримають.

Оновлений інклюзивний санвузол у Львівському медичному центрі для проходження ВЛК (фото: facebook.com/Otkovych)

"Рівень поваги до учасників бойових дій визначає зрілість суспільства і здатність перемогти в війні за незалежність. Коли війна триває довго, значення тилу постає дуже гостро, тому що йде змагання суспільств на здатність підтримати свою армію та зрозуміти її потреби. Ми повинні відрізнятися в кращу сторону від тих, хто на нас напав", - додав Мирослав