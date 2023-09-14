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"Немає поняття, що таке інклюзія". Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото)

Україна, Четвер 14 вересня 2023 18:02
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"Немає поняття, що таке інклюзія". Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото) Як змінилися умови проходження ВЛК у Львові (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У січні 2023 року військовий Мирослав Откович розповів про жахливі умови проходження військово-лікарської комісії у Львові. Тоді громадськість обурило таке ставлення до захисників, і в медичному закладі розпочалися зміни.

Ми зв'язалися з Мирославом, щоб дізнатися подробиці. Як вдалося реформувати лікарню - читайте нижче в матеріалі Styler.

Якою була лікарня у Львові

У січні Мирослав розповідав про те, що поранені бійці стоять у кількагодинних чергах, щоб отримати довідки. При тому, що поліклініка відчиняється о 9 ранку, вже о 7:30 стоять черги.

"Пів на дев'яту в списках в реєстратуру вже був шістдесятим, у черзі до хірурга - тринадцятим. Електронної черги не існує. Усе на листочку в клітинку. А для того, щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК, моє прізвище опинилось під номером 502!!!" - писав Откович.

Він також показав вбиральню з побитими стінами, брудом на плитці та повною антисанітарією.

&quot;Немає поняття, що таке інклюзія&quot;. Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото)

Санітарні умови у військовому шпиталі (фото: facebook.com/Otkovych)

Уже в лютому в лікарні почалися зміни. У коментарі Styler Мирослав розповів, що будівельники повністю реконструювали хол, зробили більш відкритий простір, на всіх поверхах встановили кулери з питною водою, запрацював безкоштовний ксерокс

Знову функціонує ліфт - його підключили до генератора, щоб у випадку відключень він продовжував роботу.

Крім того, до роботи приступають художники, щоб розмалювати стіни. Це важливо для естетичного сприйняття.

&quot;Немає поняття, що таке інклюзія&quot;. Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото)

Вбиральня в лікарні для військових після ремонту (фото: facebook.com/Otkovych)

Разом із тим наш співрозмовник наголошує, що ці зміни є точковими. Набагато важливіше, аби вони стали глобальними. Зокрема, запустити електронний документообіг, щоб військові могли не витрачати час на черги та оббивання порогів.

Додамо, що нещодавно в Україні запрацював електронний документообіг. Тепер можна надсилати й отримувати в електронній формі такі документи:

  • іменні списки військових, які перебувають на лікуванні в медзакладах
  • постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК
  • довідки про обставини травми
  • виписки з медкарти амбулаторного та стаціонарного хворого
  • рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров'я
  • витяги з наказів військової частини

Яка ситуація зараз

Питання інклюзивності наразі стоїть досить гостро, адже військові часто повертаються з фронту з важкими пораненнями, без кінцівок. Саме тому необхідно облаштовувати навколишній простір так, щоб він був для них комфортним.

"Відсутність інклюзивності простору в медичних закладах, коли ні туалети, ні коридори, ні кабінети не розраховані на те, що туди потрапляє людина, в якої немає руки, ноги, яка має особливі потреби", - ділиться військовий.

Він розповідає, що волонтери не врахували придбання інклюзивного дзеркала, за допомогою якого людина на інвалідному візку також зможе бачити себе в ньому. Для керівництва лікарні залишили рахунок на його придбання, проте з цим виникло непорозуміння.

"Вони не розуміють, чому це дзеркало коштує 9 000 гривень. "Та ми тут в Епіцентрі купимо". Немає поняття, що таке інклюзія. А технології ж пішли далі. Технології ж дають можливість адаптовувати середовище під людину. Це такі нюанси, хвороба росту", - розповідає Мирослав.

Наразі ситуація значно покращилася. За словами чоловіка, після розголосу в лікарні змінили керівництво, і вони в постійному контакті з волонтерами.

Тепер у лікарні завершили один блок санвузла. Інший пообіцяла зробити сама поліклініка, матеріали для ремонту вже є. Попри те, що ремонтні роботи ще не почали, Откович висловлює сподівання, що обіцянку дотримають.

&quot;Немає поняття, що таке інклюзія&quot;. Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото)&quot;Немає поняття, що таке інклюзія&quot;. Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото)&quot;Немає поняття, що таке інклюзія&quot;. Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото)&quot;Немає поняття, що таке інклюзія&quot;. Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото)&quot;Немає поняття, що таке інклюзія&quot;. Військовий ЗСУ показав, якою повинна бути ВЛК в Україні (фото)

Оновлений інклюзивний санвузол у Львівському медичному центрі для проходження ВЛК (фото: facebook.com/Otkovych)

"Рівень поваги до учасників бойових дій визначає зрілість суспільства і здатність перемогти в війні за незалежність. Коли війна триває довго, значення тилу постає дуже гостро, тому що йде змагання суспільств на здатність підтримати свою армію та зрозуміти її потреби. Ми повинні відрізнятися в кращу сторону від тих, хто на нас напав", - додав Мирослав

Раніше ми розповідали, куди звертатися, якщо у вас проблеми з проходженням ВЛК.

А ще повідомляли про те, що Зеленський анонсував перевірку всіх рішень ВЛК з початку війни.

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Львів ВЛК