Перевірка всіх рішень ВЛК в Україні від початку війни: Зеленський підписав указ
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України", - сказано в документі.
При цьому наголошується, що контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов.
Перевірка рішень ВЛК
Нагадаємо, 30 серпня відбулося чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Однією з головних тем обговорень під час засідання стала робота військово-лікарських комісій.
Учасники погодили проведення перевірок тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були прийняті в період з початку повномасштабного вторгнення Росії та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.
За перевірку рішень візьмуться спеціальні робочі групи. Згідно з рішенням РНБО, їх доручили створити міністерствам, іншим центральним органам влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям.
Більш детально про те, чому Зеленський хоче переглянути всі рішення військово-лікарських комісій, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.