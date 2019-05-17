Налоговый скандал: Потап, KAZKA и Федишин ответили на обвинения по поводу неуплаты

Украинские звезды, которых исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов обвинил ранее в неуплате налогов, отреагировали на обвинения и рассказали в комментарии для ТСН о том, как они не отклоняются от своих налоговых обязательств.

В список Бамбизова вошли многие украинские знаменитости. Он указал, что Анна Седокова, Ани Лорак, Камалия, DZIDZIO, Андрей Хлывнюк, ПОЗИТИВ, Мария Яремчук, Амадор Лопес, MARUV, Tayanna, Ирина Федишин и KAZKA отклоняются от уплаты налогов, несмотря на постоянную и продуктивную концертную деятельность.

Продюсер любимца украинской публики DZIDZIO Анатолий Безух отметил, что заявление Бамбизова свидетельствует о некомплектности.

"Это сообщение в Facebook свидетельствует либо о некомпетентности, либо о неосведомленности, либо о желании пропиариться. Дзидзьо не является субъектом предпринимательской деятельности. Он является сотрудником компании, в которой получает зарплату. Он еще является совладельцем компании, и компания платит ему дивиденды и авторские. Если человек является работником компании, то платить налоги в индивидуальном порядке не должен. Дзидзьо абсолютно добросовестный и образцовый плательщик налогов. И все прозрачно. Да, мы неплохо зарабатываем, но есть и немалые затраты – зарплаты музыкантов, коллектива, содержание офиса, студии и многое другое. С прибыли обеих наших компаний мы платим все налоги. Вот, например, в прошлом месяце мы выплатили Дзидзьо дивиденды 500 тысяч, и сразу 58 тысяч налога уплатили", - рассказал Безух.

DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)

Ирина Федишин также возмущена и в шоке от того, что она попала в список Бамбизова.

"Не знаю, почему я оказалась в этом списке, я в шоке. Мы с мужем долгое время платим налоги. Я не очень хорошо разбираюсь, но у нас есть бухгалтер, и всю отчетность добросовестно представляет. Очень грустно, честно", - ответила певица.

Ее муж и продюсер Виталий Човнык отметил, что Ирина Федишин всего несколько месяцев зарегистрирована как предприниматель и ранее налоги платились от его имени.

"Нас обвинили, что мы платим мало. Но сложилась такая ситуация – Ирина зарегистрирована как предприниматель лишь несколько месяцев, до этого все налоги платились от моего имени. Последние месяцы года, когда Ирина уже была налогоплательщиком, были большие затраты на шоу – костюмы, постановка, работа большой команды – и получилось, что налога с прибыли платится меньше, поскольку были большие расходы. Гонорары за эти шоу Ирина получит в конце 2019 года, и тогда все будет видно в декларации. Еще надо учитывать, что и я остаюсь плательщиком налогов, и мы все исправно платим", - объяснил Виталий Човнык.

Ирина Федишин (instagram.com/irynafedyshyn)

Ответил на обвинения и знаменитый рэпер Потап.

"6 или 7 лет мы ходим в налоговую, и все платим. Относительно моих подчиненных, они все добросовестные налогоплательщики. Позитив, возможно, из-за занятости в двух коллективах не успел дойти до налоговой, но обязательно это сделает. Я считаю этот вопрос очень принципиальным как руководитель компании, это очень важно", - объяснил музыкант.

Потап (instagram.com/realpotap)

Менеджер группы KAZKA дал свой комментарий для издания "КП в Украине". Он считает, что распространение подобной информации порочит репутацию, честь и достоинство артистов.

Евгений Бамбизов опубликовал ложную информацию. Среди "звезд, которые далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками" он указал имя Александры Зарицкой — солистки группы KAZKA. В то время как Александра честный налогоплательщик, и все ее доходы облагаются налогом в соответствии с действующим законодательством Украины. Хотим обратить внимание государственных органов на то, что распространение дезинформации порочит репутацию, честь и достоинство артистов. На наш взгляд, важно воздерживаться от оценочных суждений лиц, которые занимают такие высокие должности. Даже на своей личной странице необходимо осознавать ответственность за распространение ложной информации и выбор броских заголовков, свойственных желтой прессе", - высказался он.

Группа KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Государственной фискальной службе рассказали, кто из артистов не платит налоги.

А также рассказывали о том, что Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса в Киеве.