Податковий скандал: Потап, KAZKA і Федишин відповіли на звинувачення з приводу несплати

Українські зірки, яких виконуючий обов'язки заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбизов звинуватив раніше в несплаті податків, відреагували на звинувачення і розповіли у коментарі ТСН про те, як вони не відхиляються від своїх податкових зобов'язань.

В список Бамбизова увійшли багато українських знаменитостей. Він вказав, що Анна Седокова, Ані Лорак, Камалія, DZIDZIO, Андрій Хливнюк, ПОЗИТИВ, Марія Яремчук, Амадор Лопес, MARUV, Tayanna, Ірина Федишин та KAZKA відхиляються від сплати податків, незважаючи на постійну і продуктивну концертну діяльність.

Продюсер улюбленця української публіки DZIDZIO Анатолій Безух зазначив, що заява Бамбизова свідчить про некомплектность.

"Це повідомлення в Facebook свідчить або про некомпетентність, або про необізнаність, або про бажання пропіаритися. Дзідзьо не є суб'єктом підприємницької діяльності. Він є співробітником компанії, в якій отримує зарплату. Він ще є співвласником компанії, і компанія платить дивіденди і авторські. Якщо чоловік є працівником компанії, то платити податки в індивідуальному порядку не повинен. Дзідзьо абсолютно добросовісний і зразковий платник податків. Все прозоро. Так, ми непогано заробляємо, але є і чималі витрати – зарплати музикантів, колективу, утримання офісу, студії та багато іншого. З прибутку обох наших компаній ми платимо всі податки. Ось, наприклад, минулого місяця ми виплатили Дзідзьо дивіденди 500 тисяч, і відразу 58 тисяч податку сплатили", - розповів Безух.

DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)

Ірина Федишин також обурена і в шоці від того, що вона потрапила в список Бамбизова.

"Не знаю, чому я опинилася в цьому списку, я в шоці. Ми з чоловіком тривалий час платимо податки. Я не дуже добре розбираюся, але у нас є бухгалтер, і всю звітність сумлінно представляє. Дуже сумно, чесно", - відповіла співачка.

Її чоловік і продюсер Віталій Човник зазначив, що Ірина Федишин всього кілька місяців зареєстрована як підприємець і раніше податки платилися від його імені.

"Нас звинуватили, що ми мало платимо. Але склалася така ситуація – Ірина зареєстрована як підприємець лише кілька місяців, до цього усі податки платилися від мого імені. Останні місяці року, коли Ірина вже була платником податків, були великі витрати на шоу – костюми, постановка, робота великої команди – і вийшло, що податку з прибутку сплачується менше, оскільки були великі витрати. Гонорари за ці шоу Ірина отримає в кінці 2019 року, і тоді все буде видно в декларації. Ще треба враховувати, що і я залишаюся платником податків, і всі ми справно платимо", - пояснив Віталій Човник.

Ірина Федишин (instagram.com/irynafedyshyn)

Відповів на звинувачення і знаменитий репер Потап.

"6 або 7 років ми ходимо в податкову, і все платимо. Щодо моїх підлеглих, вони всі сумлінні платники податків. Позитив, можливо, через зайнятість у двох колективах не встиг дійти до податкової, але обов'язково це зробить. Я вважаю це питання дуже принциповим як керівник компанії, це дуже важливо", - пояснив музикант.

Потап (instagram.com/realpotap)

Менеджер групи KAZKA дав свій коментар для видання "КП в Україні". Він вважає, що поширення подібної інформації ганьбить репутацію, честь і гідність артистів.

"Євген Бамбизов опублікував неправдиву інформацію. Серед "зірок, які далеко не завжди виступають зразковими платниками податків" він вказав ім'я Олександри Зарицької — солістки групи KAZKA. У той час як Олександра чесний платник податків, і всі її доходи оподатковуються у відповідності з чинним законодавством України. Хочемо звернути увагу державних органів на те, що поширення дезінформації ганьбить репутацію, честь і гідність артистів. На наш погляд, важливо утримуватися від оціночних суджень осіб, які займають такі високі посади. Навіть на своїй особистій сторінці необхідно усвідомлювати відповідальність за поширення неправдивої інформації і вибір помітних заголовків, властивих жовтій пресі", - висловився він.

Група KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Державній фіскальній службі розповіли, хто з артистів не платить податки.

А також розповідали про те, що Мурат Налчаджиоглу позбувся бізнесу в Києві.