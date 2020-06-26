Налоговые каникулы для "упрощенцев" в Украине: что будет со страховым стажем

В Украине физлица-предприниматели (ФЛП / ФОП) во время карантина имели право на "налоговые каникулы" и могли в определенный период не платить единый социальный взнос. В Пенсионном фонде объяснили, как влияют на страховой стаж подобные "каникулы".

Период действия "льготного периода" - с 1 по 31 марта и с 1 по 30 апреля касается исключительно уплаты взносов за себя. В то же время ФОПы не были лишены права в этот период начислять и уплачивать взносы в порядке и размерах, определенных действующим законодательством и составлять соответствующую отчетность.

Об этом рассказали в Главном управлении ПФУ в Кировоградской области, передает пресс-службе облсовета.

Зачисляются ли такие периоды "налоговых каникул" в страховой стаж

По словам заместителя начальника управления - начальника отдела обеспечения наполнения бюджета финансово-экономического управления Главного управления ПФУ в Кировоградской области Марии Короткой, льготные периоды включаются в страховой стаж.

Кроме того считается, что страховые суммы были уплачены в размере минимального страхового взноса, определенного законодательством для каждого из таких периодов.

Также в ПФУ объяснили, что минимальный страховой взнос, который дает право на зачисление страхового стажа, составляет 1 039,06 грн (4723 грн х 22%) в месяц.

Какие категории ФОПов имели право на "налоговые каникулы"

физические лица - предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность

члены фермерских хозяйств, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

Ранее мы писали о том, что единый социальный взнос платить будут не все и рассказывали, что изменилось в законодательстве Украины.

Напомним также, что украинцам готовят новую пенсионную реформу и некоторых ждут кардинальные изменения.