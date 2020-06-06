ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Единый социальный взнос платить будут не все: что изменилось в законодательстве

STYLERЖизнь    06.06.2020 - 13:28
Единый социальный взнос платить будут не все: что изменилось в законодательстве
В Украине изменили правила уплаты ЕСВ (Коллаж РБК-Украина)

В Украине изменили правила уплаты единого социального взноса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 2166 "О внесении изменений в закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобразовательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации по кругу плательщиков". Этим законом регулируется уплата единого социально взноса (ЕСВ) для многих категорий граждан. Кого освободят от ЕСВ – читайте в Styler.

Пенсионеры, которые продолжают работать

Пенсионеры, которые после достижения пенсионного возраста продолжают заниматься независимой профессиональной деятельностью, будут освобождены от уплаты ЕСВ. Это касается тех, кто работает сам на себя, а также является предпринимателем на общих основаниях. Однако за тех пенсионеров, которые выполняют наемную работу, предприятия вынуждены будут платить ЕСВ. Эта норма поправок также касается и лиц с инвалидностью. Проводить уплату ЕСВ они могут, но на добровольной основе.

ФОПы, которые находятся в стадии закрытия или заморожены

Предприниматели, которые подали заявку на закрытие, освобождены от уплаты штрафов за просрочку ЕСВ. ФОПам отменили обязательства платить минимальный размер ЕСВ за те месяцы, в которых они не получали прибыль. Однако это не касается тех предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Двойная уплата ЕСВ

В Украине есть немало физических лиц-предпринимателей, которые одновременно занимаются независимой профессиональной деятельностью и оформлены на работу на другом предприятии, как наемные работники. В результате ЕСВ они платят дважды: работодатель по месту найма, а так же как ФОП. Новая норма закона позволяет таким работникам не платить ЕСВ дважды, а делать взносы только по одному виду заработка.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам готовят новую пенсионную реформу и сообщали, кого ждут кардинальные изменения.

А также рассказывали о том, что в Украине изменились налоги на продажу автомобилей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины ЕСВНалоги
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь