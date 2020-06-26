Податкові канікули для "спрощенців" в Україні: що буде зі страховим стажем

У Пенсійному фонді розкрили нюанси про податкові канікули для "спрощенців"
В Україні фізособи-підприємці (ФОП) під час карантину мали право на "податкові канікули" і могли в певний період не платити єдиний соціальний внесок. У Пенсійному фонді пояснили, як впливають на страховий стаж подібні "канікули".
Період дії "пільгового періоду" - з 1 по 31 березня і з 1 по 30 квітня стосується виключно сплати внесків за себе. Водночас ФОПи не були позбавлені права в цей період нараховувати та сплачувати внески в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством, і складати відповідну звітність.
Про це розповіли в Головному управлінні ПФУ в Кіровоградській області, передає прес-службі облради.
За словами заступника начальника управління - начальника відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Головного управління ПФУ в Кіровоградській області Марії Короткої, пільгові періоди включаються до страхового стажу.
Крім того вважається, що страхові суми були сплачені в розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.
Також в ПФУ пояснили, що мінімальний страховий внесок, який дає право на зарахування страхового стажу, складає 1 039,06 грн (4723 грн х 22%) на місяць.
Раніше ми писали про те, що єдиний соціальний внесок платитимуть не всі та розповідали, що змінилося в законодавстві України.
Нагадаємо також, що українцям готують нову пенсійну реформу і на деяких чекають кардинальні зміни.
Автор: Володимир Костирін