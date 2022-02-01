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В "наливайке" под Киевом продают сигареты и пиво за "ковидную тысячу": детали скандала

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 08:59
В "наливайке" под Киевом продают сигареты и пиво за "ковидную тысячу": детали скандала Как люди тратят "ковидную тысячу" под Киевом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ирпене Киевской области люди покупают за "ковидную тысячу" пиво и сигареты.

Об этом пишет ТСН.

Детали скандала

В Ирпене на одном из киосков появилось объявление – принимаем оплату "Е-поддержкой".

Журналисты выяснили, как бизнесмену так называемого кафе удалось обойти систему.

Жители района, где находится "наливайка" поделились, что тут чаще всего покупают алкоголь и сигареты с помощью 1000 гривен за вакцинацию. Оплатить покупку с помощью телефона тут не составляет никаких проблем. Продавец наотрез отказался что-либо объяснять, но рассказала, что также покупают крупы и соки.

В Минцифры объяснили ситуацию

В Министерстве цифровой трансформации выяснили секрет. Выяснилось, что местный бизнесмен занимается торговлей книг - параллельно, он держит "наливайку".

В этом случае он использовал терминал из книжного магазина, чтобы обойти запрет на нецелевые расходы денег.

Бизнесмен не на камеру признался, что пиво продается лучше, чем книги.

Как мы ранее писали, украинцам предлагают продать ковидную тысячу за 650 гривен.

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