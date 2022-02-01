В "наливайке" под Киевом продают сигареты и пиво за "ковидную тысячу": детали скандала

В Ирпене Киевской области люди покупают за "ковидную тысячу" пиво и сигареты.

Об этом пишет ТСН.

Детали скандала

В Ирпене на одном из киосков появилось объявление – принимаем оплату "Е-поддержкой".

Журналисты выяснили, как бизнесмену так называемого кафе удалось обойти систему.

Жители района, где находится "наливайка" поделились, что тут чаще всего покупают алкоголь и сигареты с помощью 1000 гривен за вакцинацию. Оплатить покупку с помощью телефона тут не составляет никаких проблем. Продавец наотрез отказался что-либо объяснять, но рассказала, что также покупают крупы и соки.

В Минцифры объяснили ситуацию

В Министерстве цифровой трансформации выяснили секрет. Выяснилось, что местный бизнесмен занимается торговлей книг - параллельно, он держит "наливайку".

В этом случае он использовал терминал из книжного магазина, чтобы обойти запрет на нецелевые расходы денег.

Бизнесмен не на камеру признался, что пиво продается лучше, чем книги.