У "наливайці" під Києвом продають сигарети і пиво за "ковідну тисячу": деталі скандалу
В Ірпені Київської області люди купують за "ковідну тисячу" пиво і сигарети.
Про це пише ТСН.
Деталі скандалу
В Ірпені на одному з кіосків з'явилося оголошення – приймаємо оплату "Е-підтримкою".
Журналісти з'ясували, як бізнесмену так званого кафе вдалося обійти систему.
Жителі району, де знаходиться "наливайка" поділилися, що тут найчастіше купують алкоголь і сигарети за допомогою 1000 гривень за вакцинацію. Оплатити покупку за допомогою телефону тут не складає ніяких проблем. Продавець навідріз відмовився що-небудь пояснювати, але розповіла, що також купують крупи і соки.
У Мінцифри пояснили ситуацію
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли про секрет. З'ясувалося, що місцевий бізнесмен займається торгівлею книг - паралельно, він тримає "наливайку".
У цьому випадку він використовував термінал з книжкового магазину, щоб обійти заборону на нецільові витрати грошей.
Бізнесмен не на камеру зізнався, що пиво продається краще, ніж книги.
Як ми раніше писали, українцям пропонують продати ковидну тисячу за 650 гривень.