У "наливайці" під Києвом продають сигарети і пиво за "ковідну тисячу": деталі скандалу

В Ірпені Київської області люди купують за "ковідну тисячу" пиво і сигарети.

Про це пише ТСН.

Деталі скандалу

В Ірпені на одному з кіосків з'явилося оголошення – приймаємо оплату "Е-підтримкою".

Журналісти з'ясували, як бізнесмену так званого кафе вдалося обійти систему.

Жителі району, де знаходиться "наливайка" поділилися, що тут найчастіше купують алкоголь і сигарети за допомогою 1000 гривень за вакцинацію. Оплатити покупку за допомогою телефону тут не складає ніяких проблем. Продавець навідріз відмовився що-небудь пояснювати, але розповіла, що також купують крупи і соки.

У Мінцифри пояснили ситуацію

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли про секрет. З'ясувалося, що місцевий бізнесмен займається торгівлею книг - паралельно, він тримає "наливайку".

У цьому випадку він використовував термінал з книжкового магазину, щоб обійти заборону на нецільові витрати грошей.

Бізнесмен не на камеру зізнався, що пиво продається краще, ніж книги.