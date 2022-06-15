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Наливаек не будет: в Киеве расчистили популярный парк (фото)

Коллаж РБК-Украина: в Киеве расчищают парк от нелегальных МАФов
Автор: Владимир Костырин

В Киеве популярный парк "Наталка" на берегу Днепра на Оболони стали убирать незаконно установленные МАФы, расчищая от "наливаек" живописный ландшафтный комплекс, который является продолжением архитектурного ансамбля Оболонской набережной и сквера "Сад камней".

Об этом рассказал глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и благоустройства Владислав Трубицин в Facebook.

По словам депутата, 15 июня в этом парке "Наталка" была достигнута "маленькая, но важная победа над произволом и беззаконием". Так, сегодня убрали одно из нелегальных МАФов в "Наталке", и демонтаж оставшихся - продолжится.

"В интересах территориальной громады Оболонского района и всего города Киева мы приложим максимум усилий для демонтажа оставшихся незаконно установленных сооружений и никогда не допустим, чтобы в парке "Наталка" размещались наливайки или фуд-корты", - говорится в публикации.

Также он опубликовал фото о работе коммунальщиков в парке.

В киевском парке "Наталка" убирают "наливайки" (фото: facebook.com/vladislav.trubitsyn)

Парк "Наталка" в Киеве

Парк на Оболони с прекрасным пейзажем мэр столицы Виталий Кличко называл образцом для всех парков Киева, а считает "Наталку" он даже лучше, чем знаменитый Central Park в Нью-Йорке - "потому что там нет такого удивительного вида на Днепр".

В парке "Наталка" были размещены спортивные площадки, современные детские площадки, вело-пешеходные дорожки, 400-метровая беговая дорожка, парковые павильоны, смотровые площадки, детский лабиринт, пандусы и лестницы, а также набережную с аллеями и беседками.

Киевский парк "Наталка" (фото: uk.wikipedia.org / facebook.com/parknatalka)

Напомним, ранее в Киеве назвали пляжи, на которых безопасно купаться.

А также мы писали, что недавно в Киеве появилась цветочная клумба в виде "русского военного корабля".

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Киев