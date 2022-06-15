RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наливайок не буде: у Києві розчистили популярний парк (фото)

Колаж РБК-Україна: у Києві розчищають парк від нелегальних МАФів
Автор: Володимир Костирін

У Києві популярний парк "Наталка" на березі Дніпра на Оболоні стали прибирати незаконно встановлені МАФи, розчищаючи від "наливайок" мальовничий ландшафтний комплекс, який є продовженням архітектурного ансамблю Оболонської набережної та скверу "Сад каменів".

Про це розповів голова постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та благоустрою Владислав Трубіцин у Facebook.

За словами депутата, 15 червня в цьому парку "Наталка" була досягнута "маленька, але важлива перемога над свавіллям і беззаконням". Так, сьогодні прибрали одне з нелегальних МАФів в "Наталці", і демонтаж тих, що залишилися - продовжиться.

"В інтересах територіальної громади Оболонського району та всього міста Києва ми докладемо максимум зусиль для демонтажу тих незаконно встановлених споруд, які ще лишилися і ніколи не допустимо, щоб в парку "Наталка" розміщувалися наливайки або фуд-корти", - йдеться в публікації.

Також він опублікував фото про роботу комунальників у парку.

У київському парку "Наталка" прибирають "наливайки" (фото: facebook.com/vladislav.trubitsyn)

Парк "Наталка" в Києві

Парк на Оболоні з прекрасним пейзажем мер столиці Віталій Кличко називав зразком для всіх парків Києва, а вважає "Наталку" він навіть кращою за знаменитий Central Park в Нью-Йорку - "тому що там немає такого дивовижного вигляду на Дніпро".

У парку "Наталка" були розміщені спортивні майданчики, сучасні дитячі майданчики, велопішохідні доріжки, 400-метрова бігова доріжка, паркові павільйони, оглядові майданчики, дитячий лабіринт, пандуси та сходи, а також набережна з алеями й альтанками.

Київський парк "Наталка" (фото: uk.wikipedia.org / facebook.com/parknatalka)

Нагадаємо, раніше в Києві назвали пляжі, на яких безпечно купатися.

А також ми писали, що нещодавно в Києві з'явилася квіткова клумба у вигляді "русского воєнного корабля".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ