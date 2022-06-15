Наливайок не буде: у Києві розчистили популярний парк (фото)

За словами депутата, 15 червня в цьому парку "Наталка" була досягнута "маленька, але важлива перемога над свавіллям і беззаконням". Так, сьогодні прибрали одне з нелегальних МАФів в "Наталці", і демонтаж тих, що залишилися - продовжиться.

"В інтересах територіальної громади Оболонського району та всього міста Києва ми докладемо максимум зусиль для демонтажу тих незаконно встановлених споруд, які ще лишилися і ніколи не допустимо, щоб в парку "Наталка" розміщувалися наливайки або фуд-корти", - йдеться в публікації.

Також він опублікував фото про роботу комунальників у парку.

У київському парку "Наталка" прибирають "наливайки" (фото: facebook.com/vladislav.trubitsyn)

Парк "Наталка" в Києві

Парк на Оболоні з прекрасним пейзажем мер столиці Віталій Кличко називав зразком для всіх парків Києва, а вважає "Наталку" він навіть кращою за знаменитий Central Park в Нью-Йорку - "тому що там немає такого дивовижного вигляду на Дніпро".

У парку "Наталка" були розміщені спортивні майданчики, сучасні дитячі майданчики, велопішохідні доріжки, 400-метрова бігова доріжка, паркові павільйони, оглядові майданчики, дитячий лабіринт, пандуси та сходи, а також набережна з алеями й альтанками.

Київський парк "Наталка" (фото: uk.wikipedia.org / facebook.com/parknatalka)