Налетят шквалы с градом: в Украине серьезно испортится погода

"Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Температура в этот день будет в пределах +21+24 градусов, а на юге и востоке местами до +26.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также прогнозирует значительное количество осадков по всей стране. Они могут быть спонтанными, налетать со шквалами и градом. При этом на юге и севере (включая Киев) возможны "просветы".

Скрин: Погода в Украине 10 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве в ближайшие дни

В Киеве до конца недели будет высокой вероятность дождей и гроз. Температура 10-11 числа снизится до +20+21 градуса, а на выходных достигнет +25-ти. Во второй половине июня, согласно предварительному прогнозу, дожди прекратятся.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)