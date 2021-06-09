Налетять шквали з градом: в Україні серйозно зіпсується погода

"Вдень 10 червня в Україні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили синоптики.

Температура в цей день буде в межах +21+24 градусів, а на півдні та сході місцями до +26.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також прогнозує значну кількість опадів по всій країні. Вони можуть бути спонтанними, налітати зі шквалами і градом. При цьому на півдні і півночі (включаючи Київ) можливі "просвіти".

Скрін: Погода в Україні 10 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві найближчими днями

У Києві до кінця тижня буде високою ймовірність дощів і гроз. Температура 10-11 числа знизиться до +20+21 градуса, а на вихідних досягне +25-ти. У другій половині червня, згідно з попереднім прогнозом, дощі припиняться.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)