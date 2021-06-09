Украину зальют дожди с грозами: синоптик уточнила прогноз

Погода в Украине 10 июня принесет с собой грозы и дожди. Такая влажность обусловлена циклоном, который сейчас циркулирует над нашей страной. Вместе с этим температура воздуха будет достаточно комфортной до +24 градусов тепла.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Эксперт сообщила, что в четверг, 10 июня, дождливая погода будет царить практически по всей территории Украины.

"Циклону так нравится в Украине, что он решил остаться еще на несколько дней. Доплатит за пребывание привычной своей валютой - дождями и грозами. В четверг грозовые дожди пройдут практически повсеместно в Украине. Ну и вы же и не забывайте, что характер осадков в это время периодический", - написала синоптик.

Также Диденко предупредила о вероятности гроз и даже града. Температура воздуха порадует украинцев и подымется максимум до +24 градусов тепла.

"С прогностической карты видно, что днем ​​10-го июня просветы будут на Юге и Севере (включая Киев). Но я бы зонт взяла все равно. Температура воздуха будет радовать в течение дня завтра ожидается от +20 до +24 градусов", - сообщила эксперт.

В Киеве 10 июня прогнозируются осадки с грозами, но температура очень порадует.

"В Киеве в четверг вероятность дождя с грозой, однако солнца хватает тоже. Столбики термометров поднимутся от +20 до +23 градусов", - резюмировала Диденко.