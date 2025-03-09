"Наламали дров". Юрій Ткач опинився за крок до розлучення з дружиною

Відомий український гуморист та ведучий Юрій Ткач розповів, як ледь не опинився на межі розлучення з дружиною Вікторією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю шоумена для програми " Ближче до зірок ".

Через війну стосунки багатьох пар стали більш напруженими, і Юрій Ткач із дружиною не були винятком.

Торік в їхньому шлюбі настала криза. Вони жили окремо, хоча документи на розлучення подані не були, але такі думки справді виникали.

"Ми всі знаємо про те, що під час війни дуже багато пар почало розлучатися. І ми не виняток. Ми потрапили в таку ж історію. Ми роз'їхалися, але ніхто не подавав на розлучення. Ми просто неслися в яму. І треба було зупинитися для того, щоб зрозуміти, чи є почуття, кохання і бажання йти далі. Ми наламали дров", - розповів Юрій. Юрій Ткач з дружиною (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Вікторія, своєю чергою, зазначила, що за 13 років стосунків вони пережили різні моменти, але ця криза виявилася найскладнішою. У кожного з них були свої образи один на одного.

"За майже 13 років разом ми пройшли дуже багато різних моментів. Це була, мені здається, найбільша така криза в наших стосунках. У кожного були якісь свої образи й оця вся історія", - поділилася кохана Ткача.

У цей непростий період подружжю дуже допомагала донька. Ліза підтримувала обох батьків і спонукала їх серйозно замислитися над майбутнім. Юрій Ткач з дружиною (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Крім того, пара вирішила звернутися до психолога. Зрештою, це дало свої плоди - їм вдалося подолати кризу, і їхні стосунки стали ще міцнішими.

Ба більше, Юрій Ткач вдруге зробив дружині пропозицію, а тепер вони планують обвінчатися.

Нагадаємо, що Юрій та Вікторія узаконили стосунки у 2014 році, і в лютому цього року подружжя відсвяткувало 11-ту річницю шлюбу. До весілля вони перебували у стосунках ще кілька років.

Через два роки після одруження у парі народилася донька Ліза.

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