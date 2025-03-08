Відома співачка засвітила солодкі поцілунки з колишнім Раміни (відео)

Співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець) з розмахом відсяткувала свій день народження. І під час вечірки зірка не зуміла приховати теплі обійми й поцілунки з юристом Євгеном Проніним - колишнім нареченим Раміни Есхакзай.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, які з'явилися в Instagram SKYLERR.

Так, співачці виповнилося 25 років. З цієї нагоди вона вирішила влаштувати гучне свято, на яке запросила друзів, серед яких були відомі блогери та артисти. І серед кадрів з дня народження, які Валерія активно постила в Stories, особливу увагу привертає одне відео.



Скайлер та Євген Пронін (скріншот)

На ньому зірка стоїть поруч з Проніним. Спочатку вони обіймалися та трималися за руки. А потім Скайлер повернулася до Євгена та ніжно його поцілувала.



SKYLERR та Пронін (скріншот)

Поки що співачка не коментувала стосунки з чоловіком публічно. Втім, на відео можна бачити, що вони не намагаються приховувати романтичні жести й обійми з поцілунками.

Сам Пронін також не говорить про ймовірний роман зі Скайлер. В Stories він лише показав фото співачки, яке було зроблено напередодні вечірки.

Stories Проніна (скріншот)

Хто така SKYLERR

SKYLERR - українська співачка, яка народилася 7 березня 2000 року в місті Білгород-Дністровський. Широку популярність отримала після релізу пісні "Вечорниці", створеної у співпраці з гуртом "100лиця". Цей трек швидко став вірусним у соціальних мережах та музичних чартах.

У 2024 році увійшла до фіналу Національного відбору на "Євробачення-2024", але потім зняла свою кандидатуру, за що нарвалася на критику Володимира Остапчука, який порадив їй йти на "дитячі конкурси".

Що відомо про Євгена Проніна

Український юрист відомий як правозахисник, який береться за гучні справи. А ще він був нареченим журналістки Раміни. Вони зустрічалися декілька років, але у 2023 році пара оголосила про розрив стосунків.



Раміна та Євген (фото: instagram.com/raminalalala)

Згодом Раміна зізналася, чому вона більше не разом з Проніним. За словами блогерки, останній рік їхніх стосунків був для неї нещасливим.

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