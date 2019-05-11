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Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье

STYLERЖизнь    11.05.2019 - 20:53
Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье
Погода на день в Киеве и Украине – синоптики прогнозируют грозы (Коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют грозы на воскресный день в центре и на востоке нашей страны

Погода в Киеве, а также в других регионах Украины в воскресный день, 12 мая, будет теплой и дождливой. По сообщению синоптиков Укргидрометцентра, дожди ожидаются во всех регионах нашей страны за исключением некоторых западных областей.

Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье

Погода на день в Киеве и Украине 12 мая (иллюстративное фото: pixabay.com)

Относительно гроз синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в приморских регионах, на востоке и в некоторых центральных областях. На территории всей Украины будет идти дождь, только во Львовской, Закарпатской, Луцкой и Тернопольской областях будет солнечная погода с переменной облачностью.

Уровень тепла будет держаться на уровне +19… +23 градусов тепла по всей стране. Незначительно прохладнее будет в Одессе и области - +17… +19 градусов. В ночное время суток столбики термометров опустятся до отметки +6… +11 градусов. В Киеве температура воздуха в дневное время составит +19… +21 градус, а ночью - +8… +10 градусов.

Народный прогноз погоды: 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.

Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье

Погода на день в Киеве и Украине 12 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Напомним, что завтра в Украине прогнозируется потепление.

Также мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на воскресенье, 12 мая.

До этого синоптики рассказали о погоде в мае.

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