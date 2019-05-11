Украину "обнимут" европейские циклоны: синоптик дала прогноз

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина 12 мая будет одной из самых теплых стран Европы

Погода в Украине в воскресенье, 12 мая, будет влажная, но ожидается потепление. Прогнозируются дожди и грозы, но местами осадки будут чередоваться с прояснениями. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на синоптическую ситуацию в Украине повлияет циклон над севером Скандинавии, который коснется нас "хвостами" атмосферных фронтов, а также итальянский циклон.

"Словом, со всех сторон вероятность дождей (карта осадков)", - написала Диденко.

Метеокарта Европы (фото: facebook.com/tala.didenko)

Также она сообщила, что Украина 12 мая будет одной из самых теплых стран Европы.

В большинстве областей завтра днем ​​температура воздуха ожидается в пределах +18... +24 градусов. В Крыму и Одесской области столбики термометров будут варьироваться между +15 и +20 градусов.

В столице в воскресенье ожидаются периодические дожди, местами с грозами.

Фото: Дождь в Киеве (РБК-Украина)

Температура воздуха в Киеве в дневное время будет довольно высокая - от +18 до +20 градусов, а ночью составит от +10 до +13 градусов.

Синоптик добавила, что в ближайшие дни в Украине продолжатся дожди, а в некоторых регионах они будут сопровождаться грозами.

"Однако будет тепло, разве что в первой половине следующей недели на Западе Украины температура воздуха снизится на несколько градусов", - заключила Диденко.

Иллюстративное фото (facebook.com/kievstolicaua)

Как сообщалось ранее, синоптик Наталка Диденко недавно обрадовала украинцев скорым потеплением.

Также мы писали о том, что с сегодняшнего дня - 11 мая, в Украине прогнозируются мощные магнитные колебания. Они продлятся до 17 мая и принесут метеозависимым людям общее недомогание, проблемы с сердечно-сосудистой, иммунной, зрительной и дыхательной системами.