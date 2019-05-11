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Накриють сильні грози: синоптики дали невтішний прогноз на неділю

STYLERЖиття    11.05.2019 - 20:53
Накриють сильні грози: синоптики дали невтішний прогноз на неділю
Погода на день в Києві і Україні – синоптики прогнозують грози (Колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують грози на недільний день в центрі і на сході нашої країни

Погода у Києві, а також в інших регіонах України в недільний день, 12 травня, буде теплою і дощовою. За повідомленням синоптиків Укргідрометцентру, дощі очікуються у всіх регіонах нашої країни, за винятком деяких західних областей.

Накриють сильні грози: синоптики дали невтішний прогноз на неділю

Погода на день в Києві та Україні 12 травня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Щодо гроз синоптики прогнозують погіршення погодних умов в приморських регіонах, на сході і в деяких центральних областях. На всій території України буде йти дощ, тільки у Львівській, Закарпатській, Луцькій і Тернопільської областях буде сонячна погода з мінливою хмарністю.

Рівень тепла триматиметься на рівні +19... +23 градусів тепла по всій країні. Дещо прохолодніше буде в Одесі і області - +17... +19 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки +6... +11 градусів. У Києві температура повітря вдень становитиме +19... +21 градус, а вночі - +8... +10 градусів.

Народний прогноз погоди: 12 травня практикувався такий звичай: якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то "здоров'я прибавиться на цілий рік". Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.

Накриють сильні грози: синоптики дали невтішний прогноз на неділю

Погода на день в Києві та Україні 12 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що завтра в Україні прогнозується потепління.

Також ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на неділю, 12 травня.

До цього синоптики розповіли про погоду в травні.

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