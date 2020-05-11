Накроет сильным грозами и ливнями: синоптики внезапно поменяли прогноз погоды

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине неприятно удивит жителей большинства областей

Погода в Украине в ближайшие дни кардинально изменится. На страну надвигаются сильные грозы и ливни. Кроме того, в нескольких областях резко снизится температура воздуха.

На востоке Украины пройдут сильные дожди с грозами. Усилится ветер, до штормовых значений. Сухо будет только в Луганской области. Ночная температура воздуха составит +10 +13 градусов, днем прогреется до +20 +23 градусов.

Южные области будет заливать дождями, местами возможны сильные грозы, сильный ветер. Ночью в регионе от +10 до +14 градусов, днем ожидается от +20 до +24 градусов. В Крыму будет сухо, небольшая облачность. Ночью +12 +14 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

На севере сильный штормовой ветер, грозы, местами ливни. Ночью от +11 до +13 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

Западные области накроет грозами, проливными дождями и штормовым ветром. Также ожидается резкое похолодание. Ночью в регионе от +7 до +12 градусов, дневная температура составит +10 +13 градусов, ближе к центру страны термометры покажут от +15 до +19 градусов.

В центральной части страны синоптики также обещают дожди, сильные грозы, штормовой ветер. Ночью от +12 до +14 градусов, днем от +19 до +22 градусов.

В Киеве 12 мая пройдет сильная гроза, возможен ливень, ветер северо-западный, до штормовых порывов. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов, дневная от +19 до +21 градуса.

Карта погоды в Украине на 12 мая

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в среду, 13 мая, дожди и грозы уйдут из Украины. Однако температура воздуха сильно упадет. Днем ожидается в большинстве областей от +14 до +17 градусов, ночью от +3 до +7 градусов, в западных областях до -1 градуса.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики кардинально изменили прогноз погоды на лето в Украине.