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Накриє сильним грозами і зливами: синоптики раптово змінили прогноз погоди

STYLERЖиття    11.05.2020 - 20:25
Накриє сильним грозами і зливами: синоптики раптово змінили прогноз погоди
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні неприємно здивує мешканців більшості областей

Погода в Україні найближчими днями кардинально зміниться. На країну насуваються сильні грози та зливи. Крім того, в кількох областях різко знизиться температура повітря.

На сході України пройдуть сильні дощі з грозами. Вітер посилиться, до штормових значень. Сухо буде тільки в Луганській області. Нічна температура повітря складе +10 +13 градусів, вдень прогріється до +20 +23 градусів.

Південні області заливатиме дощами, місцями можливі сильні грози, сильний вітер. Вночі від +10 до +14 градусів, вдень очікується від +20 до +24 градусів. У Криму буде сухо, невелика хмарність. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

На півночі сильний штормовий вітер, грози, місцями зливи. Вночі від +11 до +13 градусів, вдень від +19 до +21 градуса.

Західні області накриє грозами, зливами та штормовим вітром. Також очікується різке похолодання. Вночі від +7 до +12 градусів, денна температура становитиме +10 +13 градусів, ближче до центру країни термометри покажуть від +15 до +19 градусів.

В центральній частині країни синоптики також обіцяють дощі, сильні грози, штормовий вітер. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень від +19 до +22 градусів.

У Києві 12 травня пройде сильна гроза, можливий дощ, вітер північно-західний, до штормових поривів. Нічна температура повітря коливатиметься від +13 до +15 градусів, денна від +19 до +21 градуса.

Накриє сильним грозами і зливами: синоптики раптово змінили прогноз погоди

Карта погоди в Україні на 12 травня

За прогнозом Українського гідрометцентру, в середу, 13 травня, дощі та грози підуть з України. Однак температура повітря сильно впаде. Вдень очікується в більшості областей від +14 до +17 градусів, вночі від +3 до +7 градусів, у західних областях до -1 градуса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди на літо в Україні.

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
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