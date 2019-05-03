Накроет непогодой: синоптики рассказали, где будет сухо в субботу

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в субботу ожидается мокрая и ветреная

Погода в Украине в субботу, 4 мая, будет неблагоприятной практически во всех областях страны. Ожидается дождь, грозы, а в нескольких регионах начнет понижаться температура воздуха. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода на востоке страны будет дождливая. В течении дня дожди и грозы пройдут во всех областях, кроме Донецкой области и Днепра. Ночью в регионе +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +19 +21 градуса, в Днепре до +22 градусов.

Юг Украины также зацепит непогода. Дожди с грозами пройдут в Одесской и Николаевской областях, в Херсоне будет сухо. Ночью +9 +11 градусов, днем от +18 до +22 градусов. В Крыму облачно, но без осадков. Ночью +9 +11 градусов, днем +19 +21 градус.

Северные области затянет дождями, возможны грозы. Ночью +7 +9 градусов, днем температура воздуха составит +17 +19 градусов.

На западе ожидаются сильные грозы и ливни, а также штормовой ветер. Ночью в регионе +6 +8 градусов, днем будет прохладно, +16 +18 градусов.

В центральной части страны дожди и грозы. Ночью +8 +10 градусов, днем потеплеет до +18 +21 градуса.

В Киеве 4 мая пройдет небольшой дождь и будет пасмурно. Ночью +8 +10 градусов, днем столбики термометров покажут +18 +20 градусов.

Погода в Украине 4 мая

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