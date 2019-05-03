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Накриє негодою: синоптики розповіли, де в суботу буде сухо

STYLERЖиття    03.05.2019 - 19:28
Накриє негодою: синоптики розповіли, де в суботу буде сухо
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у суботу очікується мокра і вітряна

Погода в Україні у суботу, 4 травня, буде несприятливою практично у всіх областях країни. Очікується дощ, грози, а в кількох регіонах почне знижуватися температура повітря. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода на сході країни буде дощова. Протягом дня дощі та грози пройдуть у всіх областях, крім Донецької області та Дніпра. Вночі в регіоні +8 +10 градусів, удень повітря прогріється до +19 +21 градус, у Дніпрі-до +22 градусів.

Південь України також зачепить негода. Дощі з грозами пройдуть лише в Одеській та Миколаївській областях, в Херсоні буде сухо. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +18 до +22 градусів. У Криму хмарно, але без опадів. Вночі +9 +11 градусів, вдень +19 +21 градус.

Північні області затягне дощами, можливі грози. Вночі +7 +9 градусів, вдень температура повітря становитиме +17 +19 градусів.

На заході очікуються сильні грози і зливи, а також штормовий вітер. Вночі в регіоні +6 +8 градусів, вдень буде прохолодно, +16 +18 градусів.

В центральній частині країни дощі і грози. Вночі +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +18 +21 градуса.

У Києві 4 травня пройде невеликий дощ і буде похмуро. Вночі +8 +10 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +18 +20 градусів.

Накриє негодою: синоптики розповіли, де в суботу буде сухо

Погода в Україні 4 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Наталка Діденко надала невтішний прогноз погоди на вихідні.

А також розповідали про те, що народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.

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