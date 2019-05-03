В Украине объявили штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых областях страны ожидается град

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины в пятницу, 3 мая, с удержанием до конца суток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Так, до конца суток 3 мая в западных и северных областях, а также в Винницкой области ожидаются грозы и шквалы ветра 15-22 м/с, местами возможен град.

Кроме того, в субботу, 4 мая, грозовые дожди и град ожидаются в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Синоптики отметили, что уровень опасности в регионах поднимется до желтого.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 мая в реках западных областей Украины существует угроза поднятия уровня воды. В Ивано-Франковской области подъем воды может привести к затоплению сельскохозяйственных угодий.

Добавим, в Укргидрометцентре предупредили, что в пятницу, 3 мая, на большинстве территории Украины пройдут дожди. Осадки обойдут только восточные, южные и часть центральных областей страны.

Как сообщало РБК-Украина, Укргидрометцентр дал прогноз на май. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений, средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла, заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.