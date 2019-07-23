Накроет грозами и ливнями: синоптики предупредили о неблагоприятной погоде

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в среду порадует жителей только одного региона

Погода в Украине в среду, 24 июля, ожидается неблагоприятной в большинстве регионов Украины. Почти везде ожидаются сильные грозы и ливневые дожди.

Погода на востоке Украины в среду будет дождливая. Грозы пройдут в Харьковской, Луганской, Донецкой областях, в остальных – синоптики прогнозируют сильные ливни. Ночная температура воздуха составит +15 +18 градусов, днем ожидается +24 +28 градусов.

В южных областях будет сухо, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +16 +18 градусов, днем температура воздуха составит +26 +28 градусов. В Крыму сухо и солнечно. Ночью +17 +19 градусов, днем +27 +29 градусов.

На севере пройдут сильные ливни. Ночная температура воздуха опустится до +12 +14 градусов, днем будет немного теплее, +23 +25 градусов.

В западных областях во власти циклона окажется Луцкая, Ровенская, Львовская и Тернопольская области. Синоптики прогнозируют грозы и сильные ливни. В остальной части запада – сухо. Ночная температура воздуха составит +13 +15 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

В центральной части страны пройдут сильные дожди, местами ливни. Ночью ожидается от +13 до +15 градусов. Днем температура воздуха составит +23 +26 градусов.

В Киеве 24 июля пройдет сильный дождь, переходящий в ливень. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов.

Погода в Украине 24 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцев предупредили о затяжной непогоде.

А также рассказывали о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на ближайшие дни.