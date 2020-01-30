Накопичувальна пенсія в Україні: з'явився тривожний прогноз

Пенсія в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонерам в Україні готують нову пенсійну реформу

Пенсії в Україні в майбутньому можуть стати накопичувальними - українці зможуть на свій особовий рахунок відкладати "гроші на старість". Певний відсоток буде обов'язковим, але працівник сам зможе збільшувати суму накопичення. Що станеться з накопиченнями при інфляції, яка регулярно буде "з'їдати" частину кровно зароблених в матеріалі Styler.

Відзначимо, що вже в березні 2020 року можуть запустити так звану "другу пенсію", яка стане початком переходу на накопичувальну систему. Кожен працюючий житель країни повинен в обов'язковому порядку поповнювати особовий рахунок, і навіть якщо це буде 0%, роботодавець буде перераховувати відсоток від зарплати. Все буде розраховуватися за формулою "скільки людина відкладає +1% від зарплати".

У законопроєкті про накопичувальну пенсію, який розробляють у Раді, передбачено, що роботодавці будуть перераховувати "на пенсію" 2% від зарплати працівника, а працюючі українці заплатять 1% від розміру заробітної плати.

Консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська вважає, що така система абсолютно неефективна, людина з низькою зарплатою за 10 років зможе накопичити не більше 1000 доларів, які до того ж поглине інфляція. Про це пише "Апостроф".

"Якщо у людини зарплата, умовно, 5000 гривень, то 1% - це 50 гривень, тобто 2 долара. За рік - 24 долари. Якщо додати 2% від роботодавця, вийде близько 75 доларів в рік. Навіть якщо це буде 100 доларів, то за десять років людина "накопичить" до 1000 доларів. Адміністрування цього внеску, думаю, вийде дорожче. До того ж ці кошти "з'їсть" інфляція, і вийде навіть негативна ефективність ", - говорить Томашевська.

При цьому експерт вважає, що більш ефективним буде покласти ці гроші на депозит і отримувати відсотки вже з першого внеску. А накопичувальна система передбачає, що людина отримає ці гроші коли-небудь у невідомому майбутньому.

Крім того Томашевська запропонувала варіант, коли відкладені на пенсію кошти не лежать без діла, а використовуються в якості інвестицій, приносячи прибуток.