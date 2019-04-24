Наконец-то: Ани Лорак в машине возбудила фанатов

Ани Лорак, которая большую часть времени проводит в РФ, порадовала фанатов снимками, которые были сделаны в салоне автомобиля. Соответствующие фото артистка опубликовала в социальной сети Instagram.

Певица поделилась снимками, на которых она позирует в черной водолазке. На одном фото она сидит с более серьезным выражением лица, а на другом - улыбается. "1 или 2", - поинтересовалась у подписчиков Ани Лорак.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фаны начали предлагать свои варианты лучшего фотоснимка. Поклонники засыпали певицу комлиментами. Некоторые пользователи отметили, что снимок, где Ани Лорак улыбается, значительно лучше:

Ваша улыбка свела меня с ума, а про глаза вообще молчу, одним взглядом в самое сердце и на поражение.

Мне первая нравится больше.

Трудный выбор. Оба.

Солнышко.

Улыбайтесь всегда.

На обеих фото вы прекрасны! Мы любим вас.

Вы везде красивая.

Ваша улыбка невероятная.

Красивая такая, солнечная.

Напомним, что видеоклип на новую песню украинской певицы, работающей в России, "Я тебя ждала" вышел 16 апреля. Интересно, что ролик разочаровал большое количество поклонников поп-дивы. В частности многим пришелся не по душе текст песни, в котором Каролина якобы намекает на незаконченные отношения с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак на курорте в Дубае в комбинезоне и черных очках рассмешила поклонников.