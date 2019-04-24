Наконец-то: Ани Лорак в машине возбудила фанатов

Ани Лорак показала необычные фото в машине
Ани Лорак, которая большую часть времени проводит в РФ, порадовала фанатов снимками, которые были сделаны в салоне автомобиля. Соответствующие фото артистка опубликовала в социальной сети Instagram.
Певица поделилась снимками, на которых она позирует в черной водолазке. На одном фото она сидит с более серьезным выражением лица, а на другом - улыбается. "1 или 2", - поинтересовалась у подписчиков Ани Лорак.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Фаны начали предлагать свои варианты лучшего фотоснимка. Поклонники засыпали певицу комлиментами. Некоторые пользователи отметили, что снимок, где Ани Лорак улыбается, значительно лучше:
Напомним, что видеоклип на новую песню украинской певицы, работающей в России, "Я тебя ждала" вышел 16 апреля. Интересно, что ролик разочаровал большое количество поклонников поп-дивы. В частности многим пришелся не по душе текст песни, в котором Каролина якобы намекает на незаконченные отношения с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак на курорте в Дубае в комбинезоне и черных очках рассмешила поклонников.