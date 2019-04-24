Нарешті: Ані Лорак в машині збудила фанатів

Ані Лорак показала незвичайні фото в машині
Ані Лорак, яка більшу частину часу проводить в РФ, порадувала фанатів знімками, які були зроблені в салоні автомобіля. Відповідні фото артистка опублікувала в соціальній мережі Instagram.
Артистка поділилася знімками, на яких вона позує в чорній водолазці. На одному фото вона сидить з більш серйозним виразом обличчя, а на іншому - посміхається. "1 або 2", - поцікавилася у підписників Ані Лорак.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Фани почали пропонувати свої варіанти кращого фотознімку. Шанувальники засипали співачку комлиментами. Деякі користувачі відзначили, що знімок, де Ані Лорак посміхається, значно краще:
Нагадаємо, що відеокліп на нову пісню української співачки, яка працює в Росії, "Я тебя ждала" вийшов 16 квітня. Цікаво, що ролик розчарував велику кількість шанувальників поп-діви. Зокрема багатьом не припав до душі текст пісні, в якому Кароліна нібито натякає на незакінчені стосунки з екс-чоловіком Муратом Налчаджиоглу.
Раніше ми писали про те, що Ані Лорак на курорті в Дубаї в комбінезоні і чорних окулярах розсмішила шанувальників.