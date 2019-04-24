Нарешті: Ані Лорак в машині збудила фанатів

Ані Лорак, яка більшу частину часу проводить в РФ, порадувала фанатів знімками, які були зроблені в салоні автомобіля. Відповідні фото артистка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Артистка поділилася знімками, на яких вона позує в чорній водолазці. На одному фото вона сидить з більш серйозним виразом обличчя, а на іншому - посміхається. "1 або 2", - поцікавилася у підписників Ані Лорак.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фани почали пропонувати свої варіанти кращого фотознімку. Шанувальники засипали співачку комлиментами. Деякі користувачі відзначили, що знімок, де Ані Лорак посміхається, значно краще:

Ваша усмішка звела мене з розуму, а про очі взагалі мовчу, одним поглядом в саме серце.

Мені перша подобається більше.

Важкий вибір. Обидва.

Сонечко.

Посміхайтеся завжди.

На обох фото ви прекрасні! Ми любимо вас.

Ви скрізь красива.

Ваша посмішка неймовірна.

Така гарна, сонячна.

Нарешті.

Нагадаємо, що відеокліп на нову пісню української співачки, яка працює в Росії, "Я тебя ждала" вийшов 16 квітня. Цікаво, що ролик розчарував велику кількість шанувальників поп-діви. Зокрема багатьом не припав до душі текст пісні, в якому Кароліна нібито натякає на незакінчені стосунки з екс-чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак на курорті в Дубаї в комбінезоні і чорних окулярах розсмішила шанувальників.