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"Накануне взрыва перевели в барак в Еленовке": дочь "азовца" рассказала о последнем звонке от отца

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 12:08
"Накануне взрыва перевели в барак в Еленовке": дочь "азовца" рассказала о последнем звонке от отца Дочь защитника Мариуполя рассказала о последнем звонке от отца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты устроили теракт в одном из бараков колонии в оккупированной Еленовке в Донецкой области 29 июля. В частности, накануне туда перевели часть украинских военнопленных. По информации, среди них мог быть боец "Азова" Виктор Музыка.

Об этом hromadske рассказала его дочь Алена Иванникова.

По ее словам, ее отцу-военному с позывным "Лоза" зимой должно исполниться 60 лет.

Она добавила, что во время обороны украинскими защитниками Мариуполя он находился на "Азовстали" и лишь изредка давал знать близким, что жив.

Последний раз голосовое сообщение от него родные получили 19 мая.

Дочь рассказала, что когда украинские бойцы покидали "Азовсталь", то Музыка уничтожил свой телефон и из плена звонил только два раза по пол минуты.

"26 июля нам сказали, что отца куда-то перевели. Куда точно - в другой барак, или, возможно, вообще в Донецк - непонятно. Потом еще жена одного военнопленного подтвердила, что папу перевели в тот барак, где был взрыв", - рассказала Иванникова.

&quot;Накануне взрыва перевели в барак в Еленовке&quot;: дочь &quot;азовца&quot; рассказала о последнем звонке от отцаАзовец Виктор Музыка с собакой (facebook.com/alenagerchenova)

В частности, пока неизвестно о судьбе военного, ведь на момент взрыва в бараке было 193 человека.

"В списках, которые сейчас распространяют россияне, речь идет о 50 погибших и 73 раненых. Но что случилось с более полусотней людей? Или эти люди погибли и их не смогли опознать, или с ними все в порядке и их отправили дальше, перевели в другой барак? Я не понимаю, где именно мой отец, - в Донецке, в Еленовке и жив ли он вообще?" - задается вопросами женщина.

Обращение дочери в МК Красный Крест не дало никаких результатов. Также жена Музыки обращалась в Главное управление разведки, относительно информации о военном. В ответе сказано, что сейчас в списках погибших или раненых мужчины нет.

"Они хотят сломать наш дух, чтобы мы начали давить на власть. Я же хочу верить в то, что наша страна делает все возможное, чтобы мой отец и его собратья вернулись домой. Единственное, чем мы можем сейчас жить - надежда", - добавила дочь героя.

&quot;Накануне взрыва перевели в барак в Еленовке&quot;: дочь &quot;азовца&quot; рассказала о последнем звонке от отца&quot;Накануне взрыва перевели в барак в Еленовке&quot;: дочь &quot;азовца&quot; рассказала о последнем звонке от отцаАзовец Виктор Музыка с дочерью Аленой и собакой (facebook.com/alenagerchenova)

Ранее мы сообщали, волонтеры рассказали о 100 днях заключения в Еленовке.

Также мы писали об трогательной истории собаки Ады, которую спас военный хирург.

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Еленовка
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